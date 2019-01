Forr a levegő Venezuelában: százezrek tüntetnek, az ellenzék ideiglenes elnököt kiáltott ki

A nagyszabású megmozdulások előtti éjszaka az ország több pontján is összetűzésbe kerültek a tüntetők a hatóságokkal, híradások szerint négyen meghaltak, köztük egy éves fiú.A szerdai országos megmozdulást Juan Guaidó házelnök kezdeményezte. Korábban kijelentette: kész ideiglenesen átvenni az elnökséget és új választásokat kiírni, amennyiben számíthat a nép, a hadsereg és a nemzetközi közösség támogatására.Időközben ki is kiáltotta magát ideiglenes elnöknek Guaidó. Hírügynökségi jelentések szerint Guaidó önmagát eskette fel az elnöki tisztségre. Beszédében fogadalmat tett egy átmeneti kormány vezetésére és a szabad választások megtartására. Ezzel szinte egy időben a Maduróhoz közeli legfelsőbb bíróság bűnügyi nyomozást rendelt el a törvényhozás ellen.Nem sokkal a bejelentés után Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok elismeri ideiglenes elnökeként Guidót, ráaádsul a többi nyugati országot is erre szólította fel.