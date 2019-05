Forradalmat hirdetett a posztjától megfosztott török polgármester

A Törökországban kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) "tömeges szabálytalanságokra" hivatkozó beadványa alapján a választási bizottság nemzetközi bírálatok ellenére hétfőn megsemmisítette a március végi helyhatósági választás eredményét Isztambulban, és a voksolás megismétlését rendelte el."Amit most teszünk, az harc a demokráciáért" - jelentette ki Imamoglu az AFP francia hírügynökségnek adott interjújában, utalva a június végére kitűzött új választásokra. Mint mondta, a választási bizottság sötét oldalként kerül be a történelembe. Szavai szerint a bizottság tagjai nem végezték jól a munkájukat, s ezt most helyre kell hozni. "Tovább küzdünk" - biztosított mindenkit a legfőbb török ellenzéki tömörülés, a kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) jelöltje.Arra a kérdésre, hogy a CHP hogyan készül elkerülni az esetleges szabálytalanságokat a megismételt voksoláson, Imamoglu így felelt: a párt nagyon óvatos lesz. Úgy fogalmazott, hogy százezrek fogják kötelességüket tenni a szavazóurnáknál, s országszerte ügyvédek tízezrei fognak segédkezni a választási folyamatban azzal a céllal, hogy ne forduljon elő hiba.Imamoglu az utóbbi napokban sok támogatást kapott bel- és külföldről egyaránt. Esetleges későbbi elnökjelöltségét firtató kérdésre azonban kitérő választ adott. "Ez még a jövő zenéje" - mondta. A cél egyelőre a főpolgármesteri hivatal Isztambulban. "Vissza akarjuk szerezni, amit már megnyertünk egyszer" - hangsúlyozta.Ekrem Imamoglu március végén nagyon szoros küzdelemben, csak alig 13 ezer szavazat különbséggel győzte le az AKP jelöltjét, Binali Yildirim korábbi miniszterelnököt. Isztambul elvesztése elemzők szerint fájó veszteség volt Recep Tayyip Erdogan török államfő pártja számára, mert a 16 millió lakosú metropolisz a Boszporusz partjain Törökország kulturális és gazdasági központja, s nem utolsó sorban az AKP egyik legfontosabb pénzforrása. Ráadásul Erdogan is Isztambulban kezdte politikai karrierjét, a város polgármestereként.