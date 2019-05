Villámgyorsan véget ért a Trump-Orbán találkozó

Az amerikai politikus a CNN amerikai hírtelevízióban közvetített képsorok szerint az épület egyik bejáratánál személyesen fogadta a magyar kormányfőt, akivel kezet fogtak, üdvözölték a fotósokat, majd beléptek az épületbe. Az M1 információi szerint Orbán Viktor érkezés után először a vendégkönyvbe írt, majd elkezdték a negyed órásra tervezett négyszemközti megbeszélést az elnökkel.Az Index beszámolója szerint a két vezető a négyszemközti megbeszélés után az ovális irodában sajtónyilatkozatot tett. Trump megköszönte Orbánnak, hogy ott van. Szerinte Orbán hozzá hasonlóan ellentmondásos személyiség, de ezzel nincsen baj. Azt mondta, hogy a magyar miniszterelnök jó munkát végzett, biztonságban tartotta Magyarországot. Azt mondta, kicsit már megismerték egymást Orbánnal, a további megbeszélésükön szó lesz a NATO-ról, kereskedelmi kérdésekről is.

Így egyelőre nem sokat tudni arról, hogy a kilátásba helyezett gazdasági vonatkozású témákról, illetve az esetleges kétoldalú megállapodások ügyében mire jutottak a felek a mindössze körülbelül negyedórás négyszemközti megbeszélés alatt.

Orbán utána megkérdezte, hogy ő is szólhat-e. Azt mondta, nagyon büszkék arra, hogy sok magyar hozzájárult az Egyesült Államok rendkívüli fejlődéséhez. Azt mondta, nagyon örül, hogy újra a Fehér Házban lehet, ahol húsz éve járt először, újra fiatalnak érzi magát. A várakozásai szerint erősíteni lehet majd a két ország stratégiai szövetségét, és globális politikai kérdéseket is meg akar beszélni. Szerinte sok kérdésben - például migráció, NATO, terrorizmus elleni harc, keresztény közösségek megvédése - hasonló a megközelítésük.A nyilatkozatok után az újságírói kérdések szinte kizárólag a Kínával folytatott kereskedelmi konfliktusra vonatkoztak.A Fehér Ház a magyar miniszterelnök fogadásáról szóló múlt heti közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy a két politikus tárgyalására Magyarország NATO-csatlakozásának huszadik évfordulója alkalmából kerül sor. A megbeszélésen az előzetes tájékoztatás szerintkérdésekre összpontosítanak.A témacsomag egyik legérdekesebb eleme az energetika lehet. Az Egyesült Államok kitartóan igyekszik növekvő piaci részarányt elérni a bővülő gáztermeléséből eredő egyre erősödő cseppfolyósított-földgáz-exportja (LNG) számára, az ügynek mások mellett Mike Pompeo külügyminiszter korábban kelet-európai körúton is igyekezett támogatást szerezni. A magyar kormány az orosz gázzal összevetve magasabb költségei miatt ezidáig ellenállni látszott az amerikai nyomásnak.Értesülések szerint a magyar kormányfőWashingtonba; a Direkt36 szerintis amerikai érdekeknek megfelelő döntések születhetnek az Orbán-kormányban. Trump viszont felvetheti az orosz és kínai kapcsolatok alakulását, főleg mivel épp kereskedelmi háborúban állnak Kínával. A kiberbiztonsági kérdéseken az USA valószínűleg a Huawei ügyét érti.2010-es megválasztása óta most először az amerikai elnökkel tárgyal Washingtonban Orbán Viktor. A magyar kormányfő az Egyesült Államok és Magyarország közti stratégiai szövetség kiterjesztését emelte ki amerikai látogatásának fő céljaként .