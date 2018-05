Gazdasági csodát vár a negyedik Orbán-kormány - Elképesztő számokkal álltak elő

Ha lehet hinni a magyar kormány előrejelzésének, akkor idén és a következő négy évben folyamatosan 4%-os, illetve afeletti ütemben bővülhet a hazai bruttó össztermék.

A Nemzetgazdasági Minisztérium elképesztően optimista növekedési előrejelzéssel állt elő az idei konvergenciaprogramban, amelyet a napokban juttatott el az Európai Bizottságnak.

Ilyen gyors, tartós dinamika a válság előtti időszak óta példátlan lenne, ráadásul akkor az ország külső és belső egyensúlyi helyzetének romlásával járt az ehhez hasonló ütem tartása.Hogy miért számít ez az előrejelzés kiemelkedően optimistának, elég összevetni az NGM prognózisát az Európai Bizottságéval, a Nemzetközi Valutalapéval, vagy akár a Magyar Nemzeti Bankéval.

Erős külső kereslet

Bér- és adómegállapodás

A bérek emelkedése a vállalatok hatékonyságjavító törekvéseinek ösztönzésével hozzájárul ahhoz, hogy a magas hozzáadott értéket előállítani képes munkakörökben emelkedhessen a foglalkoztatás. A hatéves bérmegállapodás hatására a kedvező munkaerő-piaci folyamatok fennmaradása mellett a bérek gyors ütemű felzárkózásának folytatódása prognosztizálható a következő években is. Így az előrejelzési horizont végére a reálbérek 2016-os értékük közel másfélszeresére emelkedhetnek.

További ösztönzők

Egyrészt a lakásépítések támogatása (CSOK, 5%-os lakásáfa) továbbra is jelentős lökést ad a háztartások beruházási aktivitásának.

Másrészt az uniós forrásfelhasználás fokozott felfutása - amit jól szemléltet, hogy 2018. március végéig már több mint 4 400 milliárd forint kifizetésre került az új uniós ciklus forrásaiból - szintén támogatja a beruházások bővülését.

Harmadrészt a téli rezsicsökkentés, valamint a célzott áfacsökkentések fogyasztói árakban megjelenő részei növelik a lakosság elkölthető jövedelmét, és ezen keresztül támogatják a fogyasztás növekvő dinamikáját.

Végezetül számos további intézkedés, mint például az életpályák kiterjesztése, illetve a hazai forrásokból megvalósuló kormányzati fejlesztések is élénkítik a belső keresletet.

Így áll össze az NGM optimista növekedési forgatókönyve

A konvergenciaprogram több tényezővel indokolja, hogy miképp fenntartható ez a kiemelkedő GDP-növekedési ütem.Egyrészt a nemzetközi intézmények előrejelzéseivetítenek előre, amely. Az elemzés megemlíti, hogy Magyarország legnagyobb partnereinél - mint például a hazai külkereskedelmi forgalom közel 60%-át adó eurózónában - erős, a hazaihoz hasonló konjunktúrafolyamatok figyelhetők meg, amiis. Ezzel párhuzamosan az IMF előrejelzései szerint a következő években a tavalyihoz képest gyorsulhat a világgazdaság növekedése és az egyes országok bővülési ütemei közti szórás még tovább csökkenhet, így a növekedés szélesebb alapokon állhat, ami szintén kedvező fejlemény.Azt ugyanakkor megemlíti a jelentés, hogy, kiemelve a tényt, hogy a reálmutatók nem tartanak lépést a nagyfokú optimizmust mutató konjunktúra indexekkel. Ez a széttartás előretekintve - kedvezőtlen esetben a derűlátó üzleti várakozások korrekciójával - mérséklődhet, amely az aktivitást is visszavetheti. Emellett az elmúlt évekre jellemző alacsony hozamkörnyezet és volatilitás miatt a pénzpiacokon megnőtt az eszközárak korrekciójának valószínűsége, ami szintén nem elhanyagolható kockázat, épp úgy, mint a világgazdaság magas eladósodottsága, ami a kamatkörnyezet szigorodásával a fogyasztás jelentős visszaesését eredményezheti.- áll a szövegben.A kormány szerint tehát a magyar gazdaság a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően. Emellett a jelentés azt is hangsúlyozza, hogy, így nagyobb tér nyílik a jövőbeni növekedésre. Mindezek eredményeként fenntartható a következő öt évben az, hogy a végső fogyasztás éves GDP-növekedési hozzájárulása végig 2 százalékpont felett maradjon.A magyar kormány álláspontja szerint a bérmegállapodás mellett további fiskális ösztönzők is fokozzák a kereslet erősödését.Visszatérve a GDP-bővülés kereslet oldali felosztására, érdemes összerakni azt az optimista forgatókönyvet, amivel az NGM számol.

A fent említett tényezőknek köszönhetően a végső fogyasztás GDP-növekedési hozzájárulása a következő öt évben stabilan 2 százalékpont feletti lehet, közben azonban a beruházások (bruttó felhalmozás) hozzájárulása - az uniós költségvetési ciklus kifutásával párhuzamosan - 2020-ig csökkenni fog, ennek nagy részét azonban ellensúlyozza majd az élénkülő hazai export, illetve az, hogy a kevesebb beruházással párhuzamosan az import is visszafogottabb ütemben bővülhet majd, javítva ezzel a külkereskedelmi egyenlegünket, ezáltal felfelé húzva a növekedést.

Klikk a képre!

Felrobbanhat a termelékenység

Az NGM tartósan 4% feletti növekedési előrejelzése nem meglepő, ha megnézzük, hogy miképp várja a magyar kormány a növekedési potenciál alakulását. A kormány prognózisa szerint a versenyképességet javító intézkedések hatására a termelékenység kiugró javulása válik a potenciális növekedés hajtóerejévé.

A versenyszféra kapacitásbővítő beruházásai, a lakáspiaci beruházások, illetve az uniós pénzekkel összefüggésbe hozható állami beruházási boom következtében 2018-ban is 10% feletti lehet a beruházások éves növekedési dinamikája, ezt követően azonban 2020-ra jelentős fékezés következhet be. Az NGM által elküldött konvergenciaprogram alapján ugyanakkor a magas bázis kiesését követően a fejlesztések bővülése ismét dinamizálódik, így, ugyanis az uniós források minél korábbi felhasználásának, illetve a csok által megtámogatott lakáspiaci boom kifutásának hatásait figyelembe véve. A kormány álláspontja szerint a termelékenységet és versenyképességet javító intézkedéseknek köszönhetően a magánszféra beruházási aktivitásának élénkítésén, illetve a kormányzati forrásokból megvalósuló állami beruházásokon keresztül valósulhat meg ez a forgatókönyv. (Mindezt úgy, hogy a Paks2-vel kapcsolatos beruházások ebbe nem tartoznak bele.)

Egyrészt főként a feldolgozóiparban jellemző nagyvállalati kapacitásbővítések és az EU-pályázatok felhasználásának köszönhetően emelkedik a tőkefelhalmozás.

Másrészt munka és tőke relatív árának megváltozása további ösztönzőként hathat a termelés automatizálására, amely szintén a beruházások és a tőkeállomány valamint a termelékenység emelkedését eredményezi.

Végezetül a munkapiacra nemrégiben bevontak gyakorlatszerzésével, a technológia beáramlásával és a hatéves bérmegállapodás allokációs hatásának eredményeként is hatékonyságjavulás várható.

E tényezőknek köszönhetően a potenciális növekedés az előrejelzési horizonton 4% körül alakulhat.

ilyen ütemű termelékenység-javulást szinte egyetlen szakértő sem vár.

A szűk munkaerőpiac miatt összességében a foglalkoztatás a korábban - főként 2010- 2016 között - tapasztaltnál kevésbé járul majd hozzá a potenciális növekedéshez, ezt azonban a kormány szerint messze ellensúlyozza a tőkeállomány és a termelékenység növekedése. A munkaerőpiaci tartalékok csökkenésével egyidejűleg ugyanis a hangsúly egyre inkább a hatékonyság és a tőkefelhalmozás felé tolódik el, azaz a munkaerő mennyiségéről a minőség felé terelődik a hangsúly.- olvasható a programban.Ez rendkívül magas szám, a szakértők többsége ugyanis 2-2,5% közé teszi a magyar gazdaság növekedési potenciálját, arról nem is beszélve, hogyÖsszességében tehát nagyon optimista az NGM idei konvergenciaprogramja, még a tavalyihoz képest is.