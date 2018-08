Gazdasági háborúról beszélt az orosz miniszterelnök

Nem szeretném kommentálni a leendő szankciókról szóló szóbeszédeket, de egyet elmondhatok: ha valami olyasmi történik, mint a banki tevékenység vagy valamely deviza használatának betiltása, akkor az egyenesen gazdasági háború meghirdetéseként lesz majd értékelhető. És erre a háborúra elkerülhetetlenül szükség lesz majd reagálni - gazdasági módszerekkel, politikai módszerekkel, szükség esetén pedig egyéb módszerekkel is. Amerikai barátainknak ezt meg kell érteniük

Mi történik Oroszországban?

- fogalmazott Medvegyev az orosz Távol-Kelet ás a Bajkál régiójának fejlesztéséért felelős kormánybizottság ülésén.A kormányfő álláspontja szerint a már életbe léptetett és nemrégiben meghirdetett szankciók célja Oroszország gazdasági erejének korlátozása, az ország "eltávolítása az erős konkurensek közül a nemzetközi mezőnyben". Mint mondta, Moszkva az elmúlt száz év során, vagyis már a szovjet korszak óta folyamatos szankciós nyomás alatt élt. Elismerte, hogy a gazdasági büntetőintézkedések hatást gyakorolnak a gazdaság közérzetére és a devizaárfolyam mozgására is.Medvegyev a "rosszhiszemű gazdasági verseny" példájaként említette azt, hogy az Egyesült Államok megpróbálja korlátozni az Európába szállított orosz gáz mennyiségét, mert a saját cseppfolyósított földgázának (LNG) eladásában érdekelt. Rámutatott, hogy Washington Kína ellen is protekcionista intézkedéseket vezetett be. "Ez természetesen nem tetszik a kínaiaknak és senkinek sem tetszik, és a feladatunk az, hogy ellenálljunk ezeknek az intézkedéseknek" - fogalmazott Medvegyev.Egy amerikai szenátorok által előkészített - az orosz Kommerszant című gazdasági lap által ismertetett - törvénytervezet blokkolná az orosz bankok dollártranzakcióit, megtiltaná az amerikai rezidensek számára az új orosz államadóssággal való műveleteket, és a terrorizmust támogató országnak minősítené Oroszországot.Az amerikai kormányzat korábban közölte, hogy augusztus 22-től a Szkripal-ügy miatt - a washingtoni megfogalmazás szerint amiatt, hogy "az Oroszországi Föderáció vegyi vagy biológiai fegyvert alkalmazott, megsértve a nemzetközi jogot, és halálos vegyi vagy biológiai fegyvert használt saját állampolgárai ellen" - egy újabb szankciócsomagot készül bevezetni Oroszország ellen.Ezt 90 nappal később újabb gazdasági büntetőintézkedések követhetik majd annak függvényében, hogy Moszkva teljesíti-e a vele szemben Washington által támasztott feltételeket, vagyis ad-e biztosítékot arra, hogy többé nem alkalmaz vegyi fegyvert, és lehetővé teszi-e a területén az ENSZ-ellenőrzést.Amerika nem csak emiatt sújtja Oroszországot. Republikánus és demokrata párti szenátorok a múlt héten nyújtották be a tervezetet, újabb kísérleteként, hogy Moszkvát megbüntessék feltételezett beavatkozásáért az amerikai választásokba, valamint Szíriában és Ukrajnában játszott szerepéért. Az orosz oligarchákat és Vlagyimir Putyin elnök családtagjait is célzó javaslattal egyebek között korlátoznák a tranzakciókat az új orosz állampapírokkal, valamint az energetikai projekteket és az urán importját.Az orosz rubel több mint 5%-ot gyengült ezen a héten, folyamatosan emelkedik a CDS-felár és zuhan a tőzsde.