Gazdasági káoszt lát a román államfő a váratlan megszorítások miatt

Gazdasági káoszt lát a román államfő

Alkotmányos konfliktus

Klaus Johannis arra reagált ma, hogy Eugen Teodorovici pénzügyminiszter 2019. január elsejétől hatályba lépő adóügyi és gazdaságpolitikai intézkedések egész sorát jelentette be kedd esti sajtóértekezletén, amelyeket sürgősségi kormányrendelettel akar hatályba léptetni a bukaresti kormány. Ezek közül a román médiában a bankokra kivetendő úgynevezett "kapzsisági illetéknek" és a - korábban liberalizált - gázár szabályozásához való visszatérésnek szentelte a legtöbb figyelmet. Erről bővebben külön cikkünk:Iohannis nehezményezte, hogy a kormány sem a gazdasági szféra képviselőivel, sem az illetékes állami intézményekkel nem egyeztetett "képtelen" ötleteiről, amelyekkel az utolsó pillanatban akarják meglepni az országot. Az elnök szerint egy ilyen intézkedéscsomagnak csak az lehet a következménye, hogy drágulni fognak az energiahordozók, a távközlés, ami általános áremelkedéshez vezet.Emlékeztetett: Viorica Dancila miniszterelnök kormánya beiktatásakor év elején azt ígérte: nem fognak új adókat kivetni, most mégis megteszik, Iohannis szerint azért, mert képtelenek másképpen költségvetési fedezetet teremteni populista bér- és nyugdíjemelési ígéreteik teljesítéséhez.A román államfő felszólította a kormányt, hogy halassza el az erről szóló sürgősségi rendelet elfogadását, és csak az érintettek bevonásával lefolytatott alapos közvita után fogadja el annak módosított változatát.A bukaresti értéktőzsdén (BVB) pánikot okozott a pénzügyminiszter bejelentése, a BET tőzsdeindex szerdán kora délutánig az előző napihoz képest több mint tíz százalékkal zuhant, 940 millió lejt (65,3 milliárd forint) közelítő kereskedés mellett. A legnagyobb - 19 százalékot meghaladó - értékvesztést a Transilvania Bank részvényei szenvedték el, a BRD bank részvényei pedig mintegy 15 százalékkal értek kevesebbet, mint egy nappal korábban.A szociálliberális bukaresti kormánynak adott igazat a jobboldali államfővel szemben a román alkotmánybíróság szerdán, megállapítva, hogy Klaus Iohannis alkotmányos természetű jogi konfliktust idézett elő, amikor nem hajtotta végre a Viorica Dancila kormányfő által kért minisztercseréket - értesült az Agerpres hírügynökség.Dancila december 7-én jelentette be, hogy a kormány panaszt emelt az alkotmánybíróságnál Klaus Iohannis államfő ellen, amiért halogatja a döntést a koalíció által javasolt új közlekedési, illetve regionális fejlesztési miniszter kinevezéséről.Egy hasonló alkotmánybírósági határozattal érte el a kormányoldal az általa visszaélésekkel vádolt Laura Codruta Kövesi korrupcióellenes főügyész leváltását.