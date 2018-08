Gigantikus mentőcsomagot ajánlott fel Katar Törökországnak

A katari pénzt török kormányforrás szerint a bankszektorba és a pénzpiacokra irányítják. A katari emír köreiből olyan jelzések érkeztek, hogy Katar beruházási projekteket fog végrehajtani és betéteket fog elhelyezni Törökországban. Mindezek módjáról és tartalmáról egyelőre nincsenek információk, de a török líra az első bejelentésekre rövid időre 6 körülről 5,87-ig erősödött a dollárral szemben, majd 6 fölé visszagyengült és most is ott mozog.

A katari emír, Tamím bin Hamád esz-Száni sejk, látogatása egybeesik azzal, hogy Törökország és az Egyesült Államok között diplomáciai vita alakult ki a múlt héten, ami gazdasági adok-kapokba torkollott és a török líra dollárhoz viszonyított értéke jelentősen esett az elmúlt időszakban.

Katar kiáll török testvérei mellett, ahogy azt tette a 2016-os sikertelen puccskísérlet idején is

Az emír az első külföldi vezető, aki Törökországba látogatott, mióta elmérgesedett az Ankara és Washington közti, az utóbbi időben fokozatosan romló viszony. A diplomáciai vita központi alakja Andrew Brunson amerikai lelkipásztor, akit Ankara csaknem két éve tart fogva terrorizmus vádjával. Washington azonnali szabadon bocsájtását követeli, nyomásgyakorlásnak pedig gazdasági büntetőintézkedéseket hozott Törökországgal szemben.Az Anadolu idézte Szálem Mubarak Safi as-Safit, Katar ankarai nagykövetét, aki közölte: az emír látogatásának célja, hogy a katari állam támogatásáról biztosítsa Törökországot.- mondta a nagykövet. Hozzátette: a katariak több millió török lírát vásároltak, hogy támogassák Ankarát az ellene folyó "gazdasági művelettel" szemben.A két ország kapcsolata vélhetően akkor vált még szorosabbá, miután, amelyet a terrorizmus támogatásával és Rijád térségbeli fő ellenlábasához, Iránhoz való közeledéssel vádolnak., fő szövetségesét az Arab (Perzsa)-öbölben, amellyel a válság kirobbanása után növelte kereskedelmi forgalmát és több közös hadgyakorlatot is tartott. Korábbi jelentések szerintAnkara és Doha is az Egyesült Államok szövetségese, Törökországban és Katarban is vannak amerikai katonai támaszpontok.