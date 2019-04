Goldman: 10% az esélye egy 2020-as recessziónak

A közgazdászok szerint a tavaly év végi összeomlás is nagyrészt annak volt köszönhető, hogy az amerikai jegybank kamatokat emelt, amikor nem kellett volna, így most úgy vélik, ezek elhalasztásával most csökkent az újabb sokk esélye.A Fed márciusi ülésén döntött úgy, hogy nem emeli idén többször a kamatokat, mivel gyengül a gazdasági növekedés és tart attól, hogy a további emelések még sérülékenyebbé teszik az amerikai gazdaságot.