Gyengébben teljesíthet a német gazdaság

A müncheni egyetem ifo gazdaságkutató intézete (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) legfrissebb prognózisában megerősítette a tavaszi előrejelzésében az idei GDP-növekedésre adott 0,6 százalékos becslését, a 2020-as növekedési előrejelzését viszont 0,1 százalékponttal 1,7 százalékra csökkentette.Az ifo intézet prognózis-igazgatója, Timo Wollmershaeuser a közleményben kiemeli: miközben a hozzáadott érték egynegyedét előállító és erősen exportorientált feldolgozóipar már recesszióba fordult, a belső fogyasztásra összpontosító szolgáltatóipar és építőipar viszont robusztus teljesítményt mutat. Vannak azonban arra utaló jelek, hogy a feldolgozóipari teljesítmény gyengülése kezd átterjedni a belföldi piacra is, a jövő évi növekedési előrejelzést ezért kellett lefelé módosítani.A gazdasági növekedés legfőbb motorjaként a lakossági fogyasztást és a beruházásokat jelöli meg az ifo. A lakossági fogyasztás az idén 1,4 százalékkal, 2020-ban pedig 1,3 százalékkal növekszik majd. A beruházások az idén 3,0 százalékkal, jövőre 2,8 százalékkal növekednek. A beruházásokon belül különösen az építőipari beruházások emelkednek, az idén 4,0 százalékkal, 2020-ban 3,0 százalékkal.Az export az idén a világkereskedelmi ellentétek miatt mindössze 1,3 százalékkal növekszik, jövőre azonban visszazökken a rendes kerékvágásba és 3,8 százalékos növekedést ér el - jelzi az ifo prognózisa.A munkanélküliség csökkenésének az üteme lassul, a munkanélküliek száma az idén 2,25 millió lesz, jövőre pedig 2,19 millióra csökken, ami az aktív népesség 4,9, illetve 4,8 százalékának felel meg. A foglalkoztatás növekedési üteme is lassul az ifo előrejelzése szerint.Az infláció az idén 1,5 százalék, 2020-ban 1,8 százalék lesz Németországban. A költségvetési többlet 48,7 milliárd euró lesz, jövőre pedig 31,7 milliárd euróra apad. Németország folyó fizetési mérlegének többlete a GDP 2019-es 7,0 százalékáról 2020-ban 6,9 százalékra csökken.