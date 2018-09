Gyengült, de még így is életveszélyes a Florence hurrikán

A vihar ereje ugyan enyhült, ám Florence változatlanul életveszélyes, a szakemberek "katasztrofális" áradásokat jeleznek előre. A szél 150-170 kilométeres sebességgel többméteresre korbácsolja az Atlanti-óceán hullámait.

A hurrikán 1-es erősségű trópusi viharként, nagyon lassan halad Észak-Karolina állam belseje felé - jelentette pénteken az amerikai Országos Hurrikán Központ.Észak-Karolinában, ők a kötelező evakuálás ellenére is otthonaikban maradtak. Legalább ennyien várnak még arra, hogy kimentsék őket a víz alá került otthonaikból. A mentésben a Nemzeti Gárda négyezer tagja segédkezik.Az amerikai televíziók helyszíni tudósításai szerint, az észak-karolinai Atlantic Beachen például az amerikai meteorológiai szolgálat szerint 80 centiméternyi eső esett. E két déli államban eddig általában mindenütt 50-75 centiméternyi csapadék hullott, és várhatóan vasárnapig nem is áll el az eső. Észak-és Dél-Karolinában csaknem hatszázezren maradtak áramszolgáltatás nélkül.A kötelező kiürítés a keleti parti államokban változatlanul érvényben van, már ahol még el lehet menekülni a vihar ereje elől. Észak-és Dél-Karolinában, Georgiában, Virginiában és Marylandben, és a keleti parton most, vagy az elkövetkező napokban mintegy tízmilliónyian szenvednek a vihartól.Roy Cooper, Észak-Karolina kormányzója péntek délután tartott sajtóértekezletén arra figyelmeztetett: Florence egész településeket söpörhet el. "A vihar továbbra is erőteljes lesz és napokig pusztít még államunkban" - fogalmazott a kormányzó.Észak-Karolinában 260 ezer ember várja menedékhelyeken a hurrikán elvonulását, és telnek a menedékhelyek Virginia államban is., Georgia, Észak-és Dél-Karolina reptereit lezárták. A Virginiában lévő Reagan repülőtér még fogad és indít járatokat.