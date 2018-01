Gyorsforgalmi fut a szlovák határhoz

Homolya Róbert, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településnél rendezett átadó ünnepségen elmondta: a beruházás még az idén folytatódik, ugyanisMiskolc és Kassa régióiban összesen egymillió ember él és dolgozik, így nagyon fontos a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, amely összeköti a két gazdasági térséget - fejtette ki az államtitkár. Hozzáfűzte: Szlovákia és Magyarország együttműködése példás, amit több olyan úthálózatot érintő fejlesztés is igazol, amelyek a két országot kötik össze. Példaként említette az új komáromi hidat, amelynek építését három hónapja Orbán Viktor magyar, valamint Robert Fico szlovák miniszterelnök együtt indította el.Homolya Róbert elmondta azt is, hogy 2022-re Magyarország teljesíti a Balti-tenger kikötőit az Égei- és a Fekete-tenger part menti térségeivel összekötő, nyolc országot érintő Via Carpatia közlekedési folyosó hazánkat érintő útszakaszainak megépítését.

Kamion az M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti és a magyar-szlovák határ közötti szakaszának felhajtóján az avatás napján, 2018. január 16-án. Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó/Vajda János

Viktor Stromèek, a szlovák Közlekedési és Építésügyi Minisztérium államtitkára elmondta: szlovák oldalon már megépült az a gyorsforgalmi út, amely az országhatárt és Kassát köti össze. Magyar kollégájához hasonlóan kiemelte, hogy a szlovák és magyar együttműködés példaértékű, a két országot összekötő utak a gazdaság élénkülését, a gyorsaságot és a biztonságot egyformán szolgálják.Kondrik Kornél, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese a beruházást ismertetve elmondta: a kivitelezést az Euroaszfalt Kft. végezte, a nettó 4,379 milliárd forint értékű beruházás az Integrált közlekedésfejlesztési operatív program támogatásával, uniós forrás felhasználásával valósult meg.Az 1,7 kilométer hosszú 2×2 sávos, leállósávval, középső elválasztó sávval megépített, óránként 110 kilométeres sebességre tervezett autóút a magyar-szlovák országhatáron csatlakozik a néhány évvel ezelőtt elkészült szlovák R4 gyorsforgalmi úthoz, amely az országhatártól Kassáig vezet.