Ha kell, fegyverrel szerezné vissza a Tajvan feletti irányítást Kína

A kínai elnök beszédében elmondta, hogy mindkét oldal egy közös, kínai családhoz tartozik és a tajvani függetlenség egy "ellentétes hullám a történelemmel" illetve egy "zsákutca.""A tajvani népnek meg kell értenie, hogy a függetlenség csak nehézségeket hoz" - fogalmazott Hszi Csinping. Hozzátette: Kína nem fogja tűrni Tajvan további törekvéseit a függetlenség elérésére és ha kell, bármilyen eszközzel meggátolja, hogy a renegát tartomány teljesen elszakadjon Kínától. Beszédében kitért a békés egyesülést gátló külföldi erőkkel való harcra is. Vélhetően itt elsősorban az Egyesült Államokra gondolt, az ország fegyverezte fel Tajvan elég ütőképesnek számító hadseregét.Tajvan lényegében önálló országként működik, mióta a Kuomintang a szigetre menekült a kommunistákkal való polgárháború elbukása után, a Kínától való függetlenségüket viszont nem kiáltották ki és a kommunista kormány is renegát tartományként tekint a területe, nem pedig mint önálló állam. A Kínai Népköztársaság most lényegében hasonló státuszt kínál Tajvannak, mint amit Hongkongnak megadott: egy Kína zászlaja alatt működő, de önálló közigazgatással működő területét, melyet Tajvan nem hajlandó továbbra sem elfogadni."Hangsúlyozni akarom, hogy Tajvan nem hajlandó elfogadni az egy ország, két rendszeres berendezkedést. A tajvani közvélemény is ezen az állásponton van" - mondta Caj Jingven, tajvan elnöke.