Ha összejön a Brexit, May akkor is távozhat nyáron

Akár már három hónapon belül távozhat posztjáról Theresa May brit kormányfő, hogy az év második felében új pártvezetőt választhassanak a konzervatívok. A Bloombergnek több párton belüli forrás is felvetette, hogy May várhatóan már az idén visszavonulhat. Korábban a politikus azt ígérte, hogy legkésőbb a 2022-es parlamenti választások előtt hátrébb lép.Egy jelenlegi miniszter szerint ha március végén az Egyesült Királyság kilép az EU-ból és május elején megtartják a helyhatósági választásokat, akkor utána nem indokolt többé May posztján maradása. Egy másik kormánytag hasonlóan vélekedett, szerinte a nyáron távozhat Theresa May, hogy aztán legkésőbb az októberi kongresszuson új pártvezetőt is válasszanak a toryk. Egy másik forrás szerint viszont az év végéig a pártnak nincs semmilyen jogalapja May eltávolítására, a miniszterelnök pedig nem fog önként távozni.Közben a sajtóban már a lehetséges utódokat találgatják: a Bloomberg szerint a leggyakrabban Sajid Javid belügyminiszter, Jeremy Hunt külügyminiszter és Amber Rudd nyugdíjügyi miniszter neve vetődik fel, de versenybe szállhat Dominic Raab korábbi Brexit-miniszter és Boris Johnson egykori külügyminiszter is.