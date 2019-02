Hajlandó tárgyalni Pakisztán Indiával - sikerül lehűteni a konfliktust?

"Üljünk le és tárgyaljunk egy megoldásról" - ajánlotta Nerenda Modinak indiai miniszterelnöknek a pakisztáni miniszterelnök nyílt, televíziós beszédében."Csak azt akartuk megmutatni Önöknek, hogy ha bejöhetnek az országunkba, mi is megtehetjük ugyanezt" - mondta Khan, utalva a reggeli pakisztáni légitámadásra, melyet India Kasmírt célzó támadására válaszul tettek meg.Utalt az atomfegyverekre is, melyeknek bevetésével közvetetten fenyegetőzött Pakisztán katonai szóvivője. A miniszterelnök szerint "ha eszkalálódik a konfliktus, nem fogom tudni irányítani és Narenda Modi sem"."Kérdem Indiát: azokkal a fegyverekkel, amelyek Önöknek vannak és amelyek nekünk vannak, megengedhetünk magunknak egy hibás számítást?" - tette fel a kérdést Khan.A miniszterelnök megígérte azt is, hogy segít Indiának kézre keríteni azokat a terroristákat, akik február elején Kasmírban egy öngyilkos merénylettel 40 indiai egyenruhás életét oltották ki.Közben India megerősítette, hogy egy MiG-21-esét "elvesztette," Pakisztán viszont két indiai repülőgép lelövéséről számolt be. Khan üzenetére még nem válaszoltak.Az előzményekről itt írtunk: