Hamarosan lezárulhat az amerikai-kínai kereskedelmi háború - Májusban aláírhatják a megállapodást

A lap információi szerint az április 29-vel kezdődő héten Pekingben, majd a rákövetkező héten Washingtonban tartanak tárgyalási fordulót, majd ezt követően véglegesítik a megállapodás szövegét és jogi vonatkozásait, és a legkésőbb június elejéig aláírják a kereskedelmi egyezményt. A The Wall Street Journal megjegyezte: az egyezmény aláírására már korábban is kitűztek céldátumokat, de ezeket eddig nem sikerült betartani.A legutóbbi dátumra Donald Trump amerikai elnök utalt, amikor április 4-én a Fehér Házban fogadta Liu He kínai miniszterelnök-helyettest, a kínai delegáció vezetőjét. Trump akkor azt mondta: "négy héten belül, talán kicsit előbb, talán később, de valami nagyon nagyszabású dolgot jelentünk be".Kedden Larry Kudlow, a Fehér Ház Országos Gazdasági Bizottságának vezetője a Fox televíziónak adott interjújában azt mondta: Kínával nagyon nehéz lesz a megállapodás. A lap megkeresésére sem a Fehér Ház, sem Robert Lighthizer amerikai kereskedelmi főtárgyaló irodája nem kívánta kommentálni az értesüléseket.