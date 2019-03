Hamarosan megbénulhat a magyar áruházlánc - Ultimátumot kapott a vezetőség

A vállalat szerint nincsen tartaléka béremelésre, de ezt szeretné cáfolni a szakszervezet azzal, hogy ezt a dokumentumot ma a cégvezetés számára is átküldte.

A KASZ elnöke szerint tehát most már a Metrónál pattog a labda, és minden azon múlik, hogy a "föld alól is előkerítik-e" a szükséges forrásokat a követelések teljesítésére.

Miután múlt héten megalakult a Metrónál a sztrájkbizottság, Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke az atv.hu-nak nyilatkozva most elmondta, hogy elemzést készítettek az áruházlánc publikus mérlegadataiból, amelyben a cég pénzügyi eredményességét és tartalékait vizsgálták.Karsai szerint a vita ott van, hogy a KASZ szerint van tartalék, a Metro szerint viszont nincsen pénz béremelésre, ezért most azt várják, hogy a cég tisztázza azt, hogy mire alapozza azt, hogy valóban nincs tartaléka. Eközben az is a vita részét képezi - tette hozzá -, hogy a szakszervezet szerint a Metro nem áll jól a piaci bérek tekintetében, miközben ezt a cég nem így látja. A KASZ ezért ebben is küldött összehasonlító adatokat a cégvezetésnek, Karsai szerint ugyanis az egy főre jutó árbevételben (munkahatékonyság) a Metro a sor elején van, ezzel párhuzamosan pedig a bevételhez hasonlított bérköltség arányát tekintve az utolsó helyen van a hasonló vállalatok listáján.A szakszervezeti elnök elmondása alapján bár még nincsen összesített adat a sztrájkhajlandóságról, egy budapesti áruházban például 90-en sztrájkolnának adott esetben a 94 dolgozóból. Ha egy 60-70%-os munkavállalói arány támogatná a kezdeményezést, az már komoly problémákat okozna a cégnek - mondta Karsai.Legközelebb április 2-án ülnek le egymással a felek, addig van ideje elvégezni a cégnek a gazdasági elemzést, hogy miből lehetne előteremteni a béremelésre szükséges forrást. Addig mehet az adok-kapok játék.Ebben az esetben nem lesz sztrájk, ha azonban csak részben teljesülnek a feltételek, akkor kizártnak tartja, hogy le legyen valamilyen megmozdulás, amit munkavállalók körében érzékelhető feszültségre alapoz. Április 2-ig tehát várnak, megegyezés hiányában azonban ezt követően gyakorlatilag bármikor akcióba lendülhetnek. A szakszervezet szerint már kész forgatókönyvük van arra, hogy mi fog történni megállapodás hiányában. A vezetők így gyakorlatilag kéthetes ultimátumot kaptak.