Hamarosan véget érhet az európai pénznyomtatás

Az EKB októberben jelentette be, hogy a jövő év elejétől lefelezi a kötvényvásárlások havi keretösszegét, a jelenlegi 60 milliárd euró helyett így 30 milliárdot fog vásárolni egészen szeptemberig. Az EKB nyitva hagyta a kaput, hogy ennél is tovább is veheti az euróövezeti papírokat, ugyanakkor az elemzők szerint nem kellene így tennie.és ezt minden bizonnyal meg is fogja tenni. Néhány szakértő azonban úgy véli, hogy ha az EKB befejezi a vásárlásokat, akkor az a pénzügyi piacok instabilitásával járna együtt. Ugyanakkor a szabályok megváltoztatása nélkül nem is lenne könnyű helyzetben, ha folytatni szeretné a programot még 2019-ben is, hiszen közeledik ahhoz a limithez, amit egyes országok adósságából tarthat.AzAz infláció idén 1,5% lehet, és jövőre ugyan 1,4%-ra csökken, de 2019-ben 1,6%-ra emelkedhet a Reuters által megkérdezett szakértők szerint. Ez azonban nem indokol további monetáris élénkítést, hiszen az infláció már elég közel lesz a jegybanki célhoz.Az elemzők ráadásul úgy látják, hogy nem is lesz szükség élénkítésre, hiszenA Reuters által megkérdezett közgazdászok szerint idén 2,3%-kal növekedhet az eurózóna gazdasága, jövőre pedig 2,1%-os bővülés jöhet. Az elemzők az elmúlt időszakban folyamatosan javították várakozásaikat az eurózónában.