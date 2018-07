Hány ponttal lehetett bejutni idén a legjobb gazdasági képzésekre?

Az általunk kiemelt gazdasági-pénzügyi szakok esetében nagyrészt (ahogyan az általánosan is megfigyelhető) ponthatár-csökkenést láthatunk 2017-hez képest. A legmagasabb felvételi pontszám ezúttal is az ELTE nemzetközi tanulmányok szakára kellett, hasonlóan a tavalyihoz, 468 pont. A pontszám tekintetében a második és a harmadik helyen sem történt változás a tavalyi évhez képest: 466 pont kellett a Corvinus nemzetközi tanulmányok angol szakára, és 465 pont ennek a képzésnek a magyar változatára. (Pirossal jelöltük a ponthatár-csökkenést az alábbi táblázatban.)

A népszerű szakokon ennek megfelelően a ponthatárok is nőttek a tavalyihoz képest, az orvos-egészségtudományi területen kellettek a legmagasabb pontszámok a társegyetemekkel összehasonlítva.

Oktatási Hivatal felsőoktatási elnökhelyettese szerda este arra hívta fel a figyelmet az M1 műsorában, hogy nőtt a felsőoktatásba jelentkezők száma tavalyhoz képest. Stéger Csilla közölte, demográfiai okokból csökken az érettségizők száma, de a felsőoktatásba jelentkezők száma nem. Stéger Csilla hangsúlyozta, hogy a kapacitások rendelkezésre állnak a felsőoktatásban ahhoz, hogy a jelentkezőket be tudják fogadni.az általános felvételi eljárásban 3418 hallgató jutott be a szeptemberben induló magyar és angol nyelvű képzésekre, az alapszakokra felvettek csaknem fele 440 feletti pontszámmal jelentkezett. Az összegzés szerint a Corvinusra felvettek száma idén is nőtt, szeptemberben 2444-en iratkozhatnak be alapképzésre, 892-en mesterképzésre, 82-en pedig osztatlan képzésre. Az új hallgatók közül ősszel 2539-en állami ösztöndíjasként, 879-en pedig önköltségesként kezdhetik meg tanulmányaikat. A legtöbb, 2406 jelentkezőt a gazdálkodástudományi karra vettek fel. A társadalomtudományi és nemzetközi kapcsolatok kar 739, a közgazdaságtudományi pedig 271 hallgatóval indíthatja el képzéseit 2018 őszétől. A nappali képzésű, államilag finanszírozott alapszakokra 425 feletti átlagpontszámmal lehetett bejutni, de az önköltséges képzésekkel együtt is 412 feletti az átlag. Extra, 470 pontot meghaladó átlagpontszámokkal a nemzetközi gazdálkodás (magyar nyelven) és a nemzetközi tanulmányok (angol és magyar nyelven) szakokra vettek fel hallgatókat. A legtöbben (501-en) idén is a gazdálkodástudományi kar gazdálkodási és menedzsment szakképzésein kezdhetik meg a tanulmányaikat, szintén népszerű a pénzügy-számvitel (322 hallgató) és a nemzetközi gazdálkodás (233) szak. A közgazdaságtudományi kar magyar nyelven meghirdetett alkalmazott közgazdaságtan szakára idén harmadával több hallgatót vettek fel, mint tavaly, de így is meglehetősen magas pontszám (428) kellett a bejutáshoz. A kari átlag pedig az államilag finanszírozott, nappali képzésen 431 pont. A legtöbb, 466 pont idén is a nemzetközi tanulmányok alapszakra bejutáshoz kellett. A társadalomtudományi és nemzetközi kapcsolatok karon induló képzésekre alapszakon, államilag finanszírozott formában csak 425 feletti pontszámmal lehetett bekerülni.Mintegy ötezer új hallgató kezdheti meg a tanulmányait szeptembertől a. A BME közleménye szerint szeptemberben 4789 elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait. A kedvezőtlen demográfiai folyamatok ellenére a Műegyetem alapképzéseire felvettek száma és átlagpontszáma is magas maradt: az állami ösztöndíjas képzési formára felvettek átlagpontszáma 415,7, az önköltséges formában felvettekkel együtt pedig 413,4 pont az átlag. Az országos informatikushiány enyhítésére az egyetem képzési kínálatában most először szerepel az üzemmérnök-informatikus úgynevezett BProf alapszak is, amelyben a hallgatók már két év után bekapcsolódhatnak az ipari vállalatok projektjeibe, három év után pedig alapdiplomával helyezkedhetnek el a versenypiacon. Az egyetemre jelentkező mintegy 11 ezer fiatal 21 százalékát valamelyik mesterképzési szakra vették fel, ami hét százalékponttal magasabb az országos aránynál. A BME idegen nyelvű képzéseire is többen jelentkeztek: a tavalyi eredményekhez képest mintegy duplájára emelkedett az angol nyelvű képzés iránt érdeklődők száma.A tavalyinál ezerrel több, 9744 új hallgató kezdheti meg tanulmányait azszeptemberben. A tavalyinál ezerrel több, 9744 új hallgató kezdheti meg tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) szeptemberben, az intézmény azt is közölte szerdán az MTI-vel, hogy a legnépszerűbb felsőoktatási intézmény lett a 2018-as felvételi eljárásban. Az ELTE közleménye szerint csaknem tizenhárom és fél ezren jelölték meg idén első helyen egyetemüket a felvételi eljárásban, 2017-hez képest ezerrel többen. A legnépszerűbb szakok között van a programtervező informatikus, a pszichológia, a jogász és a gyógypedagógia, de népszerűek az újonnan indult gazdálkodástudományi intézet és a szombathelyi Savaria egyetemi központ képzései is. Azt írták: az ország első számú pedagógusképző intézményeként az egyetemnek kiemelten fontos, hogy a felvettek harmada pedagógusnak tanul. Az osztatlan tanárszakokra felvettek száma is nőtt: míg 2017-ben 782-en, idén 881-en iratkozhatnak be.Az ELTE kínálatában újonnan megjelent gazdálkodástudományi képzések népszerűsége "példátlan és várakozáson felüli": a jelentkezések és a felvett hallgatók száma alapján a gazdálkodástudományi intézet képzései országosan a harmadik legnépszerűbbek ezen a területen. A négy alapszakra és négy mesterszakra (kereskedelem és marketing, gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, valamint pénzügy és számvitel alapszakok, valamint pénzügy, számvitel, vezetés és szervezés, továbbá a Master of Business Administration mesterszakok) 596 jelentkezőt vettek fel. Új, hiánypótló képzésként jelentkezik 2018 szeptemberétől az informatikai kar autonómrendszer-informatikus képzése, valamint a természettudományi kar biotechnológia mesterképzése is, amely 10 hallgatóval indulhat el. A közlemény szerint átlagosan a legmagasabb pontszámra a Bárczi Gusztáv gyógypedagógiai kar (404), a gazdálkodástudományi intézet (390) és az állam- és jogtudományi kar (382) szakjaihoz volt szükség, az alap- és osztatlan képzésekre felvett 7534 hallgató átlagpontszáma 400 volt. A magyar jelentkezőknek angol nyelven indított képzéseken az előző évhez képest csaknem négyszer többen, 134-en kezdhetik meg tanulmányaikat. Az egyetem legnépesebb szakja idén a programtervező informatikusoké (531), őket követik a jogászok (446). Az ELTE-n idén szükséges legmagasabb ponthatár 500 pont volt. Ezt annak kellett elérnie, aki német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára - latin nyelv és kultúra tanára párosításon akar tanulni.hat karán 2074 hallgató kezdheti meg tanulmányait magyar nyelvű képzésben a 2018/19-es tanévben, közülük 122-en önköltséges formában - közölte az egyetem szerdán. Az egyetem honlapján közzétett cikkben Hermann Péter oktatási rektorhelyettest idézve arról írtak: az egyetem népszerűségét jelzi, hogy egyes szakokra többen adták be jelentkezésüket az előző évhez képest, és az első helyes jelentkezések száma is nőtt. A hazai szakegyetemek közül a Semmelweis Egyetem képzéseire szerettek volna a legtöbben bekerülni első helyen.