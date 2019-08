Három a magyar igazság: itt a kormány új nyugdíjkifizetése

Mivel nyugdíjszerű ellátásban idén nagyjából 2,15 millió ember részesül Magyarországon, így számukra a 9 ezer forintnyi kifizetés mintegy 19 milliárd forintnyi költségvetési kiadást jelent. A közfoglalkoztatottaknál nagyjából 100 ezer fővel számolva a jogosultsági feltételeket, nettó 5-5,5 milliárd forintnyi kiadásról beszélhetünk éppen az őszi önkormányzati választások előttre időzítve.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a kifizetést a vártnál jobb gazdasági teljesítménnyel indokolta, igaz azt is mondta, hogy a nyugdíjasoknak emiatt lesz majd még nyugdíjkiegészítés és prémium is később.A rezsiutalványokat jövő március 31-ig lehet felhasználni az áram -és gázszámlák kifizetésekor. A közfoglalkoztatottakra vonatkozó szabály pedig úgy szól, hogy azok a közfoglalkoztatottak, akik 2019. január 1. és július 31. között legalább 3 hónapig közfoglalkoztatotti jogviszonyban álltak - és ez augusztus 1-jén is fennáll -, nettó 54 ezer forint egyszeri plusz juttatásban részesülnek.Gulyás a tájékoztatón azt a minapi kormánydöntést is ismertette, miszerint az Emberi Erőforrások Minisztériumától (EMMI) az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz (ITM) kerül a felsőoktatás irányítása, amely területet továbbra is Bódis József államtitkár vezeti majd. Azt is jelezte: a közoktatási területet megerősítetik azáltal, hogy Maruzsa Zoltán államtitkári rangban fogja felügyelni a területet és a változások szeptember 1-jén életbe lépnek.A bejelentések között az is elhangzott, hogy Káel Csaba, a Művészetek Palotája (Müpa) vezérigazgatója lesz az új filmügyi kormánybiztos szeptember 1-jétől Andy Vajna korábbi halála után.