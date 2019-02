Hatalmas fordulat Maytől: elhalaszthatják a Brexitet!

Mivel May arra számít, hogy a parlament többsége elutasítja a no-deal Brexit forgatókönyvet is, így kvázi hivatalosan is megnyitja az utat a Brexit néhány hónappal történő elhalasztása előtt.

Ezzel tehát a képviselők kivennék a kormány kezéből az irányítást, de May fenti javaslata éppen ezt akarná megakadályozni (előremeneküléssel): ne a képviselők kössék meg a kormány kezét, hanem May maga ajánlja fel ennek lehetőségét a képviselőknek.

A kormányfő mai beszédében nyilvánosan is elhatárolódik majd a megállapodás nélküli kizuhanás forgatókönyvétől, hogy elkerülje akár tucatnyi miniszterének lemondását is - írta tegnap éjjel a Daily Mail. A lap információi szerint tegnap 23 kormánytag titkos találkozót tartott, amelyen azt mérlegelték, hogy hogyan tudnák megakadályozni a no-deal Brexit forgatókönyvet és közülük 15-en kilátásba is helyezték, hogy lemondanak, ha nincs más út. Három miniszter levelet is írt a lapnak, amelyben névvel vállalva azt jelezték: készek lemondani, hogy támogatni tudják azt a parlamenti kezdeményezést, amely a Brexit-halasztást támogatná, ha May kilépési megállapodását leszavazzák a parlamentben.A Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-párti táborát May fordulata bizonyára rendkívül felbőszíti majd, de a kormányfőnek az egyensúlyozás jegyében most inkább a párt másik táborának hangját kell meghallgatnia (eddig őket "hanyagolta"): azokét, akik szerint a no-deal Brexit rendkívül káros lenne, ezért el kell határolódni tőle és ha a May által összehozott uniós megállapodást nem támogatja a parlament (esélyes, hogy nem fogja), akkor nincs más hátra, mint a Brexit elhalasztása. Financial Times értesülései szerintmárcius 12-ig sorra kerül a parlament alsóházában az érdemi szavazás az addigra remélhetőleg kissé módosított Brexit-megállapodásról és ha azt megint elutasítja a többség, akkor May lehetőséget biztosít a képviselőknek arról szavazni, hogy vagy a no-deal Brexit felé haladjon tovább, vagy a Brexit rövid időhorizontú elhalasztása felé.May fordulatában bizonyára nagy szerepe volt annak a Daily Mail szerint, hogy míg ő az egyiptomi találkozójáról tartott haza,(miniszterek, helyettes miniszterek) és közülük 15-en is azzal fenyegetőztek, hogy ha May nem határolódik el nyilvánosan a no-deal Brexittől (és így nem nyitja meg az utat a Brexit halasztása előtt), akkor lemondanak és így még inkább káoszba fullad a brit kormányzati munka a Brexit előtti hetekben. Bloomberg is arról írt hétfő késő este, hogyHa ez a keményvonalas Brexit-táborban félelmet kelt, hogy esetleg az egész kilépést lefújják, akkor ez hátha segít majd rábírni ezt a tábort arra, hogy inkább támogassák az EU-val összehozott kilépési megállapodását és így március 29-én, a tervezett időpontban, tudna kilépni az ország az EU-ból.(és a két ügy össze is függhet), hiszen sokakat meglepve Jeremy Corbyn pártvezér azt jelezte: beállhat a párt a második népszavazás kiírásának támogatása mögé, ha egyéb módon nem tudják elérni, amit akarnak (szoros viszony az EU-val, no-deal Brexit kizárása és May megállapodásának elutasítása).9:30-kor kezdődik a kormányülés, majd várhatóan 12:30 körül beszél majd May a parlamentben a Brexit témájáról, aztán estig hivatalosan is benyújtja a szöveges javaslatát, amelyről (illetve a képviselői módosító indítványokról) holnap este szavaznak majd. Akkor kerülhet majd sorra a Cooper-Letwin módosító is, amely May fenti javaslatához hasonlóan azt tartalmazza, hogy ha március 12-ig nincs meg May Brexit-megállapodása mögött a parlament többsége, akkor másnap arról kell szavazni, hogy elhalasszák-e a Brexitet.