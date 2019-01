Hatalmas meglepetés: közel 100 ezerrel több új munkahely jött létre Amerikában, mint várták

Az ADP jelentése felülvizsgálta a novemberi foglalkoztatottsági fejleményeket is és most a korábban közzétett 179 ezer fő helyett "csak" 159 ezer fős növekedést lát már.Az ADP jelentése azért fontos, mert a mezőgazdaságot leszámítva a magánszektor valamennyi területét lefedi és holnap a kormányzat által gyűjtött átfogó jelentés jelenik meg (amely ugye a kormányzati szektor adatait is tartalmazza). A mai adatközlés jó előjel a holnapi adatok előtt és összességében továbbra is arra utal, hogy nagy feszes az amerikai munkaerőpiac, pörög a gazdaság, sokan találnak új állást és ez egyúttal a munkanélküliséget visszaszorítja, fokozza a béremelkedési nyomást is.A holnapi kormányzati jelentés kapcsán a piac 177 ezer fős emelkedésre számít a novemberi 155 ezer fős növekedés után.A kedvező ADP-jelentésre az amerikai határidős részvényindexek csak minimális, és átmeneti emelkedést mutattak, továbbra is jelentős mínuszt vetítenek előre nyitásra az Apple profitfigyelmeztetése után. A devizapiacokon a jelentés kis dollárgyengülést generált.