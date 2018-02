Hatalmas meglepetést jelentett be Trump a fegyvertartással kapcsolatban

Az elnök megtiltaná a mentális betegségekkel küzdő embereknek a fegyvertartást ahelyett, hogy az úgynevezett "támadófegyvereket" széles körben betiltaná- mondta el a szóvivő. A "támadófegyver" elnevezéssel általában a félautomata gépkarabélyokat illetik az amerikai közéletben. Az ilyen fegyverek betiltásáért régóta lobbiznak a demokrata politikusok, de a lakosság körében is egyre szélesebb támogatást nyer a felvetés.Trump - aki kampányában végig a fegyvertartás korlátozása ellen érvelt -, a floridai középiskolában történt múlt heti lövöldözés után gondolta meg magát. A kérdést a kongresszus is megtárgyalja majd, itt viszont nehéz lesz a kellő támogatást elérni a szigorításhoz az elnök szerint.A republikánusok egyébként többnyire azon a véleményen vannak, hogy a mentális betegségek okolhatóak az Amerikában viszonylag gyakran előforduló tömegmészárlások miatt, nem pedig a fegyverek. Kedden Trump maga kérte Jeff Sessions főügyészt egy memorandumban, hogy tiltsa be a rugós válltámaszokat, melyekkel lényegében automatává lehet alakítani félautomata fegyvereket is - ezt a módszert használta a Las Vegas-i tömeggyilkos is.