Hatalmasat csökkenhetett 2018-ban a magyar államadósság

Egyszer volt jobb az egyenleg?

Külön cikkben számoltunk be a héten arról, hogy a tavalyi harmadik negyedév végéig nagyon jól állt a költségvetés, uniós módszertan szerint.Az OTP elemzői friss kommentárjukban azt emelik ki, hogy a harmadik negyedévben látott kedvezőbb számokhoz erőteljesebben járult hozzá ezúttal a kiadások mérsékelt növekedése, mint a bevételek bővülése. A harmadik negyedévben 10,4%-kal emelkedtek a bevételek éves szinten, így a GDP-arányos bevételi ráta 45%-ra emelkedett a második negyedévi 44,8%-ról. Ez elsősorban az egyéb (EU felől érkező) bevételekkel és az áfabevételekkel függ össze. A közgazdászok szerint a termelési adók a szezonálisan kiigazított adatok szerint elérhették a csúcsukat a GDP arányában, míg a járulékok és szja-bevételek már csökkennek. Egyedül az egyéb bevételek képeznek ez alól kivételt, ez pedig főként az Európai Uniótól származó utalásoknak köszönhető. Mivel ezek közvetlenül kiadásokat finanszíroznak, ezért ennek hatására a büdzsé egyenlege nem javul nettó értelemben. Az OTP várakozásai szerint a most látott bevételnövekedési ütem nem fenntartható, ezért nem gondolják, hogy a bevételei oldal további hiánycsökkentésre adna lehetőséget.

Összességében mindezek hatására (még az év végi kiköltekezés mellett is) a tervezett 2,4%-nál alacsonyabb lehetett 2018-ban a költségvetés GDP-arányos hiánya, az OTP szakértői szerint valahol 2,1-2,2% környékén. Ez valamivel magasabb, mint amit a kormány becsült nemrégiben

Ez a nagy előrelépés

A pénzforgalmi egyenleg javulásával párhuzamosan pedig csökken az államadósság is - mutatnak rá az elemzők. Várakozásaik szerint 71,5-72% körül lehetett a tavalyi év végi államadósság a GDP arányában, ami lényegesen jobb a 73,2%-os kormányzati várakozásnál.

Itt pedig érdekes folyamatokat figyelhettünk meg a harmadik negyedévben. Éves alapon 9%-kal emelkedtek a költségvetés kiadásai, ami lassulást jelent a második negyedévben tapasztalt 11,4% után. Ennek köszönhetően a kiadások GDP-hez viszonyított aránya 46,9%-ra mérséklődött a második negyedévi 47,5% után. Szinte minden kiadási tétel növekedése lassult, kivéve a beruházásoké és ezen a téren nem is várnak az elemzők mérséklődést tekintettel az egyre dráguló építési költségekre, valamint arra, hogy nem lesz a magyar gazdaságban extra kapacitás.A vártnál jobb 2018-as egyenleg miatt azonban az OTP elemzői nem módosították a 2019-es deficitre vonatkozó várakozásukat, továbbra is 1,8%-os hiányt vetítenek előre az idei évre. Mivel a kedvezőbb tavalyi harmadik negyedéves számok főként a kiadási oldalnak voltak köszönhetőek, és ezek a kiadások előbb-utóbb visszahíznak.Ami viszont figyelmeztetőbb az elemzők anyagában, hogy a lassuló gazdaság és az ambiciózus béremelési tervek miatt a költségvetés hiánya valahol 1,8-2% között ragadhat a következő években (minden más tényező változatlanságát feltételezve), ahogyan azt korábban előre is vetítették . Azt is elismerik a bank elemzői, hogy ezzel némiképp pesszimistábbak, mint a kormány, amely a legfrissebb kitekintésében 1,2%-os hiányt vázolt 2021-re.Az OTP elemzőinek becslése szerint a tavalyi utolsó negyedévben a központi költségvetés 300 milliárd forintos pluszban zárhatott pénzforgalmi szemléletben, a jelentős uniós forrásutalásnak köszönhetően. A Portfolio közel 800 milliárd forintos összeget valószínűsített decemberre.A kormány egyébként a legutóbbi hivatalos előrejelzésében 71%-os államadósságot vetített előre a tavalyi év végére. (Fontos megjegyezni, hogy a magyar statisztikai hatóságok 2018-ban kezdték el számításba venni az államadósságba az Eximbank hatását.)Ha megvalósul ez az ütemű adósságcsökkenés 2018-ban, akkor elmondhatjuk, hogy az elmúlt 13 évben csak kétszer történt ennél gyorsabb adósságleépítés, 2012-ben és 2017-ben.

Az adósságpálya rövid távú javulása nem változtatta meg azonban az államadósság közép távú alakulásának képét, a közgazdászok szerint 2021-re 63% körül lehet az adósságráta.