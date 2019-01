Hátsóajtós megoldással pipálná ki May a Brexitet?

A terv esélyeit jelentősen csökkenti, hogy hétfő délelőtt az ír Európa-ügyi miniszter azt mondta: nem tárgyalnak bilaterális alapon az Egyesült Királysággal a Brexitről, csak az EU 27 tagállamával együtt és nem is hajlandók újratárgyalni a Nagypénteki Egyezményt, mert azt nem tartják újratárgyalhatónak.

A Daily Telegraph vasárnap késő esti értesülései szerint Theresa May brit kormányfő az ír kormánnyal folytatandó kétoldalú tárgyalások segítségével módosítani szeretné az 1998-ban megkötött, több évtizedes erőszakos időszakot lezáró Nagypénteki Egyezményt., hogy a korábban rögzített elveken felül milyen módokon lehessen garantálni az északír-ír határellenőrzés elkerülését a Brexit mellett is - foglalja össze a Reuters.A Nagypénteki Egyezmény nyomán a határellenőrzési pontokat leszerelték, szabad az átjárás a szárazföldi határon, de a Brexit-megállapodásban felvázolt tartalékmegoldás aktiválása esetén - a fizikai határellenőrzés elkerülése érdekében - Észak-Írországnak közös vámtérségben kellene maradnia az Európai Unióval és a királyságon belüli jelentős szabályozási különbségek elkerülése érdekében(addig, amíg létre nem jönne az ennek helyébe lépő kereskedelmi megállapodás az EU-val).és jórészt emiatt szenvedett súlyos vereséget (432:232) May és kormánya a múlt heti brit alsóházi parlamenti szavazáson, amikor a megállapodás szövegéről kellett dönteni.ezért jelent meg vasárnap több lényeges brit sajtóinformáció is a továbbhaladás potenciális irányáról, hiszen vasárnap este telefonon bonyolított kormányülés is volt.és amint megírtuk: a kormányfő környezete attól tart, hogy ezek a módosító indítványok túlságosan leszűkítik a kormány mozgásterét a Brexit-egyeztetéseken. A módosítókról való együttes szavazás január 29-én várható.A Sky News információi szerint a tegnap esti kormányülésen May arra utalt, hogy, azaz nem az ellenzéki Munkáspárt javaslata felé halad. A friss jelzés szerint a Munkáspárt úgy látja, hogyvagy egy szoros gazdasági szövetség marad a Brexit után az EU-val (pl. permanens vámunió), vagy második népszavazás felé kell menni, de mindenesetre a március 29-én esedékes Brexitet el kell halasztani az 50-es cikk kinyújtásával. Jeremy Corbyn pártvezér szerint Maynek abba kellene hagynia a no-deal Brexit forgatókönyvvel való zsarolást, mert az káros lenne az országnak és végre meg kellene hallgatnia a Munkáspárt javaslatát is.A The Sunday Times egyébként szintén úgy értesült, hogy nem ezt tervezi egyelőre a brit kormány, hanem azt, hogy az ír kormánnyal bilaterális alapon szeretne tárgyalni és megegyezni, hogy ennek nyomán ki lehessen venni az északír-ír tartalékmegoldást a Brexit-megállapodásból és így az már nagyobb eséllyel átmenjen a parlament alsóházán egy második szavazás alkalmával.Az egész északír-ír határkérdést és a Brexit-megállapodást, amelyben szerencsére senki sem sérült meg, de rámutat a térségben uralkodó feszültségre. A cselekményt egyébként a teljes brit és ír politikai vezetés elutasította és még a Nagypénteki Egyezményt anno aláíró Sinn Fein vezetője is így tett, illetve a cselekmények azonnali abbahagyására szólított fel.