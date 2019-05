Hiába az újabb botrányok, kétéves csúcsra ugrott Trump népszerűsége

Ez azt jelzi, hogy Trump szűk szavazóbázisán túl is sokaknak tetszik az elnök újabb keménykedése Kínával, hiszen múlt vasárnap twittelte ki azt, hogy kész megemelni évi 200 milliárd dollárnyi kínai importtermékre 10-ről 25%-ra a vámot. Azóta ez ma éjjeltől hatályba is lépett (a Kínából mostantól induló szállítmányokra) és Trump további bő 300 milliárd dollárnyi kínai termékre is hasonló vámot helyezett kilátásba, ha nem sikerül megegyezi a vitás kérdésekben.Az UniCredit amerikai vezető elemzője szerint az, hogy beiktatása óta most ugrott a legmagasabbra Trump népszerűsége a kínai keménykedés hatására, növeli a veszélyét annak, hogy Trump ezen a protekcionista, az "America first" szlogennek megfelelő úton halad tovább és ez a globális kereskedelemre fokozott kockázatokat jelent.