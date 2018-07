Hiába fogadták el a költségvetést, ősszel minden a feje tetejére állhat

Nyár végéig a rendelkezésre álló javaslatokat áttekintve egységes javaslatcsomagot kell a kormány számára összeállítanunk. A tárgyalások után prioritásként kezelt területek fejlesztési igényeinek költségvetési forrásait pedig biztosítani kell, ezért - ha szükséges - a költségvetést is módosítani kell

Mi áll a javaslatokban?

A digitalizáción és a hatékonyságjavuláson keresztül jelentősen csökkenthető a közszféra mérete (ahogy pl. a NAV-nál történik), az ott dolgozók egy részének a vállalatoknál kell elhelyezkednie.

Az észt példán keresztül meg kell valósítani a közszféra digitalizációját, ennek eredményeképpen közhiteles adatbázis hozható létre, nagymértékben csökkentve a bürokratikus terheket a cégeknél és a magánszemélyeknél.

Programokat kell indítani a vállalatok digitalizációjának erősítésére, ami végül magasabb nyereségességhez vezet.

A legnagyobb gond a munkaerőhiány. Magyarországon 500 ezer munkavállalót lehetne átterelni a versenyképes vállalatokhoz, miközben a gyors béremelések hatására a 300-500 ezerre becsült külföldön dolgozó magyarok egy része is hazajöhetne.

A gyors béremelésnek a járulékok intenzív csökkenésével kell járnia, amely elviselhetővé teszi a vállalatok számára a keresetek dinamikus emelkedését.

A Pénzügyminisztériumban nyáron is gőzerővel folytatódik a munka, miután a Nemzeti Versenyképességi Tanács meghallgatta az MKIK, a jegybank és az ITM javaslatait a versenyképesség ösztönzésére. A tárca a következő hónapokban összegzi a javaslatokat, és kidolgoznak egy csomagot, amit bemutatnak a kormánynak. Emiatt pedig hiába fogadta el a Parlament pénteken a 2019-es költségvetést, könnyen lehet, hogy ősszel komoly változások lehetnek. Ha egy nagyobb csomagról lesz szó, az gyakorlatilag a büdzsé újraírását jelentené.- mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Világgazdaságnak adott interjújában. Hozzátette: a kormányzati ciklus egyik legfontosabb gazdaságpolitikai célja a versenyképesség-, a termelékenység- és a hatékonyságnövelés biztosítása, a költségvetés csak ennek a célrendszernek a technikai kiszolgálója.A versenyképesség javítására azért van szükség már rövid távon, mert a készülő 7 éves uniós költségvetési ciklusban 2021-től jóval kevesebb forrásra számíthat többek között Magyarország is. Ez pedig visszavethetné a magyar gazdaság növekedési ütemét, így új motorokat kell keresni. A kormányzat és a jegybank egyaránt a versenyképesség javításában látja a lehetőséget - nagyon helyesen, hiszen ez hosszú távon is támogathatná a gazdaság bővülését. A képlet egyszerű: versenyképesség-javító lépések nélkül Magyarország biztosan belesik a közepes fejlettség csapdájába, a reformokkal azonban van esély arra, hogy magasabb fejlettségi szintre jussunk el.A Nemzeti Versenyképességi Tanács először az, amelyet Parragh László kamarai elnök ismertetett. A Portfolio elsőként mutatta be részletesen a javaslatokat, amelynek lényegi pontjai a következők:állított össze, amelyet Virág Barnabás ügyvezető igazgató mutatott be a tanácsnak. Az alábbi árba összegzi, hogy mely területekre terjed ki a csomag:

Az új versenyképességi stratégia minden elemének a demográfiai helyzet javítása mellett támogatni kell a tudásfelhalmozást és az innovációs képességeink javítását

- mondta a Portfolio-nak adott interjújában Virág Barnabás a jegybank 180 pontos reformjavaslataival kapcsolatban. A csomag nagy hangsúlyt fektet a humán tőke fejlesztésére, ugyanis szerintük ez vezethet el hosszú távon a felzárkózáshoz. "A világ új technológiai korszakában csakis a piramis alapjaitól a csúcsig terjedő oktatási és vállalkozás-fejlesztési reformokkal lehetünk sikeresek" - tette hozzá.

a magyar kkv-k hatékonysága, termelékenysége alacsony, ezért fontos, hogy

a kkv-k kapacitásai, hozzáadott értéke és egy főre jutó árbevétele növekedjen, így csökkenjen a magyar gazdaságszerkezet dualitása,

és az építőiparban szűnjön meg az elaprózott cégstruktúra,

emellett az is fontos, hogy javuljanak a hazai közlekedési feltételek, és

jobb legyen a logisztikai rendszer működése.

A célok és a javaslatok abban megegyeznek, hogy mindegyik szerint fontos a digitalizáció erősítése, a magyar cégstruktúra hatékonyabbá tétele (a kevésbé termelékeny cégek kihullása), és a versenyszférában dolgozók számának növelése, ami enyhítheti a munkaerőhiányt. A dolgozók egy részét a közszférából "terelhetik át" (a közfoglalkoztatottak mellett), de minden bizonnyal csak lassan. Arra is számítanak a javaslatok készítői, hogy a következő időszakban is dinamikusan emelkedő magyar keresetek miatt sok külföldön dolgozó honfitársunk dönt úgy, hogy visszatér Magyarországra.



Az alacsony hozzáadott értékről (összeszerelő-üzem) a magyar gazdaságnak át kell térnie a magas hozzáadott értékre (szolgáltató szektor, K+F, Ipar 4.0), amit csak jól képzett, a változásokhoz alkalmazkodni tudó munkavállalókkal lehet megvalósítani. A legnagyobb kérdés tehát az, hogy a kormány szembemegy-e eddigi politikájával (pl. tankötelezettségi korhatár csökkentése, felsőoktatásban tanulók létszámának csökkentése, forráshiányos oktatási rendszer), és elmozdul-e a humán tőke fejlesztése felé. Az mindenképpen biztató jel, hogy a javaslatcsomagot nyáron kidolgozzák, és készek módosítani a 2019-es költségvetést a versenyképesség javítása érdekében. Ez ugyan újra felveti a korai költségvetés értelmének a kérdését, de ha a versenyképességi csomagot elkezdi megvalósítani a kormányzat, amely tartósan magasabb gazdasági növekedést eredményezhet, akkor senkinek sem fog fájni, hogy átírják a büdzsét.

Az MNB úgy számol, a csomaggal megközelíthetjük Ausztria egy főre jutó GDP-jét, szerintünk azonban vannak érdemi kockázatok , erről azonban nagyon keveset tudunk, hiszen nem tették közzé a javaslatokat. Így leginkább Palkovics László miniszternek és György Lászlónak, a tárca államtitkárának versenyképességgel, innovációval kapcsolatos szavaira tudunk hagyatkozni. Az ITM szerint