Hiába reménykedtünk, nem minősítették fel Magyarországot

A legfontosabb kritika az érvelésben, hogy a magyar kormány keveset tett a nettó államadósság csökkentése érdekében, ez még tavaly is a GDP 70,6%-át tette ki a 2012-es 72,9% után.

A növekedés kapcsán a hitelminősítő kiemeli, hogy látszanak az esetleges túlfűtöttség első jelei, melyekre hamarosan a gazdaságpolitikának is válaszokat kell adnia. Ha ezek elmaradnak, akkor romolhat Magyarország külső versenyképessége és a fizetési mérlegünk egyenlege. A felfelé ívelő gazdasági ciklust a külső környezet és a költségvetési stimulus támogatja. A hosszabb távú növekedés előtt továbbra is strukturális kihívások állnak, a gyengülő fékek és ellensúlyok pedig aláássák a gazdaságpolitika kiszámíthatóságát. Az S&P szerint a hosszabb távú potenciális növekedés továbbra is 2-2,5% lehet, ehhez fog majd közelíteni a gazdaságunk bővülése. Ez részben a távlati kihívásoknak, elsősorban a romló demográfiának köszönhető, amit az indokol, hogy a nettó kivándorlás mellett a kormány továbbra sem nyitott a bevándorló munkavállalók fogadására.

A következő 12 hónapban javulhat az adósosztályzat, ha a gazdaság teljesítménye erősebb marad a versenytársakénál, a pénzügyi környezet tovább javul, erősödik a bankok mérlege. Emellett szükség lenne a fizetési mérleg többletének fenntartására, további felminősítésre utaló indok lehetne a gyorsabb felzárkózás az EU országaihoz

Erős külső pozíció,

ellenálló exportvezérelt gazdaság,

alacsony a magánszektor eladósodottsága,

rugalmas az árfolyamrendszer.

Viszonylag gyenge fékek és ellensúlyok,

alacsony vagyon,

magas adósságráta.

A péntekivel az S&P lezárta idei felülvizsgálatainak sorát, legkorábban 2019-ben minősíthetik fel Magyarországot. Két hét múlva még a Fitch, novemberben pedig a Moody's esetében lesz esélyünk a pozitív elbírálásra.

A Standard & Poor's szakemberei szerint az idén 4%-on tetőzhet a magyar gazdasági növekedés, vagy ennél akár kicsivel erőteljesebb is lehet a bővülési ütem. Az erős fogyasztásvezérelt növekedés ellenére a külső pozíciónk továbbra is többletes lehet - teszik hozzá.A besorolás pozitív kilátása elsősorban az erőteljes növekedésnek és a kedvező külső finanszírozásnak, valamint a bankrendszer javuló helyzetének köszönhető - emelik ki a hitelminősítő közgazdászai.A költségvetés elemzésekor megjegyzik a szakemberek, hogy a 2010-11-eshez hasonló botlás nem valószínű, ugyanakkor a kormány által megcélzott 0,5%-os GDP-arányos deficit elérése 2022-re komoly kihívás lehet. Ez egyben azt is jelenti, hogy a jelenlegi gazdasági felívelés által biztosított lehetőséget az adósságráta jelentős csökkentésére valószínűleg elszalasztotta Magyarország. Éppen ezért a hitelminősítő szerint 2021-ig nem sikerül majd a GDP 65%-a alá csökkenteni az adósságunkat.- vélik a szakemberek.A kilátás akkor romolhatna vissza stabilra, ha megtörne a nem teljesítő hitelek arányának (NPL) csökkenése például az állami bankok gyengébb portfólió-minőségének vagy egy külső sokknak köszönhetően. Emellett a költségvetés helyzetének romlása, a külső sérülékenység ismételt felépülése, a beavatkozóbb árfolyampolitika, illetve az intézményrendszer romlása is negatív irányba befolyásolná a besorolásunkat.Röviden az alábbi pozitívumokat sorolja fel az S&P a magyar gazdaság kapcsán:Ezekkel szemben a negatívumok: