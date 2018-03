Hibás konstrukció az euró vagy az eurózóna?

Az eltérő fiskális politikák, a reálgazdasági konvergencia folyamatok hiánya, a különböző mértékű inflációs ráták az eurózóna zavartalan működését - enyhén fogalmazva - korlátozzák.

Bánfi Tamás

professzor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem

Az euró bevezetése politikai döntés volt. A közvélekedéssel ellentétben Lámfalussy Sándor a jegybankok képviselőivel egyetemben a döntést nem támogatta. A szakértői véleményekkel szembeszállva a francia Jacques Delors meggyőzte Kohl kancellárt, aki a jegybanki függetlenséggel nem törődve, a Bundesbankot az euró elfogadására utasította.Az eurózóna létrejött, az eurót bevezették, az Európai Központi Bank egységes monetáris politikájának szükségszerű eredménye a tagországok lényegében azonos kamatszintje. A fejlettebb tagországokban az euró gyenge, az infláció alacsony, míg a fejletlenebb mediterrán tagországokban az euró erős, az infláció magasabb és - ami döntő következményekkel járt - a reálkamat negatívvá vált. A második csoport országai eladósodtak és a strukturális reformok elmaradása versenyképességüket nemhogy javította, ellenkezőleg: rontotta, a konvergencia-várakozások túlzóak voltak.A monetáris politikától eltérően a fiskális döntések nemzeti keretekben maradtak, és az kezdetektől az eurózónát ellenzők érve volt. Az uniót irányító testületek több, az államháztartási hiányt és az államadósság mértékét korlátozó szabályt vezettek be, amelyek talán segítettek, de az alapproblémát nem oldhatják meg. A nemzeti adó- és költségvetési politikák összehangolásának a hiánya káros adóversenyt okoz, a tagországok társadalmi és gazdasági kiegyenlítődését segítő újraelosztást akadályozza.Ha a tagországokban nemzeti valuták lennének, azok túl- vagy alulértékelődését a nemzetközi versenyképességet alapvetően meghatározó reáltermelékenység, valamint az árak azonos irányú és mértékű változása megakadályozhatná. A feltételek hiánya, azaz a kisebb reáltermelékenységi emelkedés és/vagy a nagyobb árnövekedés a tagországok valutáit túlértékeli, ellenkező esetben alulértékeli. Az eurózónában a tagországok nemzeti valutái helyett a közös valutát választották és az eurót vezették be, ezért az induláskor meghatározott és alkalmazott átszámítási kulcsokhoz képest válik a közös valuta túl- vagy alulértékeltté. Ugyanakkor a tagországokat arra nem kényszerítették, hogy az induláskor és a később belépőknél kiszámított koefficienst meghatározó gazdasági paramétereknek az ország világpiaci versenyképességét rontó vagy nem kellő mértékben javító változását kizárják, illetve a túl- és alulértékeltség, ha már bekövetkezett, akkor megszüntetéséhez működtethető kiigazító mechanizmus szükséges, mert a tartós túlértékeltség egyes tagországok fizetési mérlegének növekvő passzív egyenlegét okozzák, s ezt folyamatosan finanszírozni kell. A hiány finanszírozásának technikai korlátja a külföldi forráslehetőség, gazdasági korlátja a finanszírozás ára és a tagország gazdaságának teljesítő képessége. Tartós egyirányú folyamat esetén a beavatkozás elkerülhetetlen.Kollektív megállapodás nélkül, önkéntes nemzeti döntéssel az állami alkalmazottak bére és az állami költségvetésből fizetett jövedelmi transzferek csökkentése lehetséges, amihez az üzleti szféra is alkalmazkodhat, és azt a kormányzat adópolitikai eszközökkel kényszerítheti. A négy éves politikai ciklusokhoz kapcsolódó kormányzatok azonban önkéntes drasztikus beavatkozásokat kerülik, ezértMásfajta eszköz híján csak az önkéntességet lehet kényszerrel kiváltani. Egy új uniós intézmény, vagy a meglévők egyike meghatározott időszakonként a növekvő külső adósságú tagországoknál a közös valuta (euró) implicit túlértékeltségét megállapítja és számszerűsíti, majd a tagország kormányának kötelező a túlértékeltséget kifejező egynél kisebb szorzóval a béreket, a jövedelmeket, a költségvetési transzfereket csökkenti. Az üzleti szférában a minimálbér csökkenthető, az adómértékek változtatásával a jövedelmek mérsékelhetők.A beavatkozás kikényszerítése ellenkezést ugyan kiválthat, azonban a nettó befizető tagországok a támogatások célszerű felhasználásától a kevésbé fejlettek felzárkózását jogosan elvárhatják.