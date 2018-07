Hihetetlenül gyorsan öregednek a magyarok

Idén nem meglepő módon tovább növekedett az átlagéletkor. Egy "átlagos magyar" így 2018 elején 42,5 éves, ami 2 évvel magasabb, mint 2008-ban. A férfiak átlagéletkora most 40,3 év, míg a nőké 44,5 év.

Magyarországon folyamatosan nő az átlagéletkor, és a társadalom elöregedése miatt ez a következő időszakban is így lesz. Húsz év alatt már több mint 4 évvel, a rendszerváltás óta pedig 5 évvel nőtt az átlagéletkor. Ebben azonban a várható élettartam növekedése is szerepet játszik.A KSH-nak köszönhetően arra is van lehetőség, hogy kicsit hosszabb időtávot is megtekintsünk. Íme a grafikon, 1900 óta: