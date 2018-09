Hogy lesz ebből Brexit? Theresa May váratlan és megalázó vereségéről ír a brit sajtó

Hogy pontosan miért érte váratlanul a briteket az EU hozzáállása, az nem teljesen világos. Pontosabban, ismerve az elmúlt két év irreális brit illúzióit, érthető a brit meglepődés, csak valahogy mégis hihetetlen, hogy a tárgyalások finisében is ennyire félreértik a helyzetet. A tegnap véget ért csúcs utáni megszólalások jó részét azonban inkább a belső politikai csaták kontextusában lehet csak értelmezni, úgy is mint a teljesen tarthatatlan helyzetben lévő Theresa May bukása utáni időszakra való felkészülést.

A találkozó utáni sajtóértekezletén Donald Tusk, az uniós állam- és kormányfők alkotta Európai Tanács elnöke működésképtelennek nevezte a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) utáni időszak kapcsolatrendszerére kidolgozott brit javaslatcsomag egyes kritikus fontosságú, mindenekelőtt a kereskedelmi szabályozásról szóló elemeit.A The Times című konzervatív brit napilap szerintA brit kormány nyáron kidolgozott javaslatcsomagja jóval szorosabb kapcsolattartást indítványoz az EU-val, mint amilyent a keményvonalas tory Brexit-tábor látni szeretett volna. A brit indítvány egyik legsarkalatosabb eleme az, hogy London közös szabadkereskedelmi térség létrehozását és ehhez közös szabályok kialakítását javasolja az EU-nak a fizikai áruk forgalmának szabályozására, olyan módon, mintha Nagy-Britannia és az Európai Unió "kombinált vámtérséget" alkotna.A The Times szerint, válságot okozva a brit kormányon belül is, amelynek több prominens tagja azt fontolgatja, hogy megpróbálja rávenni Mayt a "chequersi csomag" ejtésére. A javaslatcsomagot júliusban, a brit kormányfők vidéki rezidenciáján, Chequersben fogadták el egy kihelyezett kabinetülésen., továbbá hova vezethet a belpolitikai csata, tegnapi cikkünkben is megírtuk:A Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-táborának frontembere, Boris Johnson ezután lemondott külügyminiszteri tisztségéről, azzal a véleményével indokolva döntését, hogy a chequersi javaslatcsomaggal az Egyesült Királyság "a gyarmati státus felé vette az irányt". Nem sokkal később távozott posztjáról David Davis volt Brexit-ügyi miniszter is.A The Times név nélkül idéz egy EU-párti tory képviselőt, aki szerintA képviselő szerint ugyanis a salzburgi csúcs a Brexit-tábort erősítette, és megkérdőjelezte a kormányfő vezetői szerepét, olyan helyzetet teremtve, amely 48 órával korábban még nem létezett. A lap szerint Theresa Maynek égetően szüksége lett volna jó hírekre, ehelyett azonban megalázva tért haza Salzburgból, miután hibák sorozatát követte el az uniós hangulat félreértelmezésével.A Financial Times című londoni gazdasági napilap pénteki értékelése is azt emelte ki, hogy, kilátásba helyezve, hogyA lap szerint az EU eddig súlyt helyezett arra, hogy csak mérsékelt bírálatokkal illesse a chequersi javaslatcsomagot, nem akarván súlyosbítani Theresa May hazai problémáit. Az uniós vezetés azonban most úgy döntött, hogy- áll a Financial Times elemzésében.