Holnap kiderül, mennyire látja derűsen a világot az MNB

Nem várunk érdemi lépést az MNB-től holnap, mivel a monetáris politika számára fontos változók a számára megfelelő tartományban helyezkednek el

- ezzel a mondattal foglalja össze Módos Dániel az OTP elemzési központjának várakozásait, és ezzel tulajdonképpen szinte mindent elmondtunk a monetáris tanács ülésének klasszikus témájáról. Eszerint tehát az irányadó kamat várhatóan szerda reggel is 0,9% lesz, a kamatfolyosó határai (az egynapos hitel- és betéti kamat) pedig 0,9% és -0,15%.

Az alapkamat emelése előtt a jegybank már emelheti az egynapos betéti rátát, valamint szűkítheti a nem konvencionális eszközöket

A Portfolio által megkérdezett elemzők mindegyike úgy gondolja, hogy a kamatok változatlanul maradnak. A laza monetáris politikát a hazai inflációs és növekedési kilátások mellett a nemzetközi környezet is támogatja. "Az ECB márciusban megjelent, friss gazdasági prognózisában az inflációs előrejelzését változatlanul hagyta idénre, míg 2019-re kismértékben lefelé módosította; az eszközvásárlási program várakozásunk szerint idén év végéig kitart majd. A Fed tavaly októberben megkezdett mérlegleépítése és a kamatemelési ütem is mérsékelt tempóban folytatódhat tovább." - mondja Kuti Ákos, az MKB Bank vezető elemzője.Nem csupán holnap, hanem még jó sokáig nem kell kamatváltoztatásra számítanunk. A piac számára hiteles a jegybanki kommunikáció, miszerint 2020-ig nem lesz kamatemelés. Az elemzők jelenleg arra számítanak, hogy 2020 első negyedévben jöhet az első szigorító lépés az alapkamatban. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy addig kitart a mostanihoz hasonlóan laza monetáris politika.- mondja Suppan Gergely a Takarékbank vezető elemzője.Ahogy említettük, megjelenik a jegybank friss Inflációs jelentése is: a hagyományos menetrend szerint holnap megismerhetjük a GDP- és inflációs prognózist, csütörtökön pedig a teljes dokumentumot. A három hónappal ezelőtti jelentésben 3,9%-os gazdasági növekedést, illetve 2,5%-os átlagos inflációs várt idénre a jegybank. A piac várakozásai szerint a GDP-növekedést az MNB szakértői a kedvező gazdasági adatok hatására kissé felfelé módosíthatják, míg az inflációs pályát kissé lejjebb húzhatják. Vagyis inflációmentesen lehet gyorsabb a gazdasági bővülés üteme. Mindkét prognózissal kapcsolatban voltak olyan elemzői vélemények, amelyek szerint az MNB óvatosságból kitart a decemberi számai mellett, így az sem lenne nagy meglepetés, ha végül változatlanul maradnának az előrejelzések, de azért a többség inkább változtatást vár.