Holnap Németországba érkezik Erdogan, négy év óta először

A török elnök csütörtökön várhatóan a déli órákban érkezik Berlinbe New Yorkból, ahol előzőleg az ENSZ Közgyűlésének 73. ülésszakán vett részt. Erdogan németországi tartózkodási idején Steinmeierrel és Angela Merkel német kancellárral is két-két alkalommal találkozik majd.A török elnök csütörtök délután civil szervezetek képviselői, valamint Törökországban tevékenykedő német nagyvállalatok vezetői előtt szólal fel. Ez a találkozó is kiemelt jelentőségű, miután a török líra és vele együtt az egész gazdaság nagyon nehéz néhány hónapon van túl, és még mindig nem sikerült teljesen kimászni a gödörből.Steinmeier péntek délelőtt fogadja Erdogant az államfői rezidencián, a Bellevue-palotában. A török elnök az ebédet követően Merkellel találkozik. Erdogan múlt vasárnap reményét fejezte ki, hogy a németországi látogatás hozzájárul a német-török kapcsolatok helyreállításához és a kereskedelem volumenének növekedéséhez. Egyúttal közölte: Ankara azt várja, hogy Berlin "konstruktív" szerepet tölt be Törökország uniós csatlakozási folyamatában, a vámunió fejlesztésében és a török állampolgárok schengeni vízumliberalizációjában.A háromnapos látogatás legfőbb napirendi témái a politikai és gazdasági gazdasági kapcsolatok, a társadalmi kérdések - tekintettel a Németországban élő mintegy 3,5 milliós török kisebbségre -, valamint a biztonság és a védelem lesznek, különös hangsúllyal a szíriai helyzetet, a terrorizmust, továbbá a menekültválságot illetően.Berlin és Ankara viszonya az utóbbi években meglehetősen hullámzó, miután a török hatóságok a 2016. júliusi puccskísérletet követően politikai okokból több német állampolgárt, köztük újságírókat is letartóztatásba helyeztek. 2017 tavaszán pedig Erdogan az államfői jogkör kiszélesítéséről döntő, április 16-ai népszavazás előtt azt hangoztatta, hogy Berlin "náci gyakorlatot" követ, amiért megtiltja a török politikusoknak a kampányolást a német városokban.Erdogan legutóbb 2014 májusában még mint miniszterelnök látogatott Németországba. Először jár tehát Németországban azóta, hogy 2014 augusztusában köztársasági elnökké választották. Ugyanakkor ez az első állami látogatása is külföldre azóta, hogy Törökországban idén július 9-én végrehajtó elnöki rendszer lépett életbe.