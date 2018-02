Holnap visszatérhet a fejetlenség a tőzsdékre - Egy számra figyel az egész világ

Egyrészt beszélhetünk egy technikai hatásról: mivel évek óta nem volt érdemi esés a globális részvénypiacokon, ezért nagyon érett egy korrekció. Januárban már szinte minden technikai indikátor túlvettséget jelzett, ami önmagában is katalizátorként szolgálhatott a hirtelen eséshez.

Másrészt a fenti hatásra ráerősíthettek azok az algoritmusok, amelyek technikai szempontból fontos szintek elestével automatikusan eladásokat hajtanak végre, mintegy láncreakciót elindítva ezzel.

Sokkal aggasztóbb viszont, ha a három hónapos mozgóátlagot nézzük ebben az adatban, az alapján ugyanis 4,1%-ra ugrott a béremelkedés (évesített) dinamikája, amire 2008 óta nem volt példa.

Amennyiben a termelékenység nagyjából lépést tud tartani a bérekkel, az valószínűleg az egyensúlyi kamatszint (az a kamatszint, amely mellett inflációs nyomás nélkül megvalósul a teljes foglalkoztatottság) felfelé tolódását vonná magával, ami szigorúbb monetáris politikát, ezáltal relatív értelemben még magasabb részvénypiaci értékeltséget eredményezne.

Ellenkező esetben, vagyis, ha a termelékenység nem tud lépést tartani a bérekkel, az a vállalati profitmarzsokat nyomás alá helyezné, ami ugyancsak kedvezőtlen a relatíve drága részvénypiacoknak. Jó eséllyel ebben az esetben is végül agresszívebb kamatemelésre kényszerülne a Fed, hiszen a vállalatok a magasabb bérekből fakadó többletköltségeik egy részét áthárítanák a fogyasztóra, ami megint csak inflatorikus hatású lenne.

Évek óta nem láthattunk olyan durva zuhanást a világ tőzsdéin, mint a múlt héten, melynek következtében néhány nap alatt több mint 5000 milliárd dollárnyi vagyon égett el világszerte.Nehéz megmondani, hogy pontosan mi és miért pont most váltotta ki a heves piaci reakciót, a szakértők többsége azonban egyetért abban, hogy több tényező együttes hatásáról volt szó.. A világ nagy jegybankjai az elmúlt években eszközvásárlási programjaik révén elképesztő mennyiségű "frissen nyomtatott" pénzzel árasztották el a világgazdaságot, ami a részvény- és a kötvényárfolyamokat is az egekbe repítette. Ez a több éve tartó korszak azonban hamarosan lezárulhat:(vagyis komolyabb esés következhet be a kötvényárfolyamokban), ami jelentős veszteségeket okozhat nekik. Ez általános eladási hullámot indított el a piacokon, a kötvényhozamok így gyors emelkedésbe kapcsoltak januárban.Az eszközvásárlási programok kivezetése, illetve a monetáris politika lassú szigorodása: nőnek a kamatterhek, romlik a vállalatérték, vagyis a részvények relatív értelemben még drágábbá válnak., azon beül is az órabérek emelkedésére vonatkozó mutató. Önmagában az, hogy januárban éves alapon 2,9%-kal nőttek a bérek, még nem olyan aggasztó tény a kötvénypiaci befektetők számára, hiszen 2% körüli infláció mellett ez visszafogott, a termelékenység növekedésével nagyjából megegyező ütemű reálbér-emelkedésre utal, így nem jelez munkaerő-piaci túlfűtöttséget.Erről az oldalról nézve már okkal aggódhatnak a piaci szereplők, hogy. Márpedig, ha a munkaerőpiac túlfűtötté válik, annak előbb vagy utóbb az, hiszen a bérnövekedés a keresletélénkülésen keresztül felfelé hajtja az árszínvonalat,Mindemellett persze nem mindegy, hogy a bérek ilyen ütemű emelkedése milyen termelékenység-növekedéssel jár együtt.A bérek emelkedésével kapcsolatban érdemes még egy statisztikát kiemelni. Az ING elemzői rövid írásukban érdekes jelenségre hívják fel a figyelmet: egy átfogó országos felmérés arra az eredményre jutott, hogy

vagyis, hogy a stabil gazdasági növekedés és az alacsony munkanélküliség ellenére miért ilyen gyenge az inflációs nyomás világszerte (Phillips-görbe kilaposodása).

Röviden összegezve:A piaci szereplők fokozott figyelmet fognak fordítani arra, hogy az amerikai infláció (és emiatt a Fed) tényleg magasabb fokozatba kapcsol-e a közeljövőben, vagy továbbra is fennmarad az a helyzet, amit a közgazdászok a válság utáni időszak egyik legnagyobb talányának tekintenek,. Az elemzők arra számítanak, hogy az energiaárak (olaj) bázishatása miatt csökkenni fog az éves index értéke, az azonban nem mindegy, hogy milyen mértékben.

Az ING szakértői szerint a bázishatás következtében 1,9%-ra mérséklődhet az éves bázisú infláció,. Állításukat a New York-i Fed által készített inflációs mutatóval (szürke vonal) támasztják alá, amely az elmúlt években (kb. 15 hónapos késéssel) viszonylag megbízhatóan előrejelezte az amerikai maginfláció (sárga vonal) alakulását, ezáltal pedig az általános inflációs trendet.

Az Amplify Trading befektetési szolgáltató cég vezetője, Piers Curran a CNBC-nek adott interjújában úgy fogalmazott, hogy ha a januári amerikai inflációs adat a várakozásoknál kisebbet esik decemberhez képest (1,9%-2% körüli adat esetén), az újabb eladási hullámot indíthat el a tőzsdéken. Ellenkező esetben átmenetileg megnyugodhatnak a piaci szereplők.Bár ennyire egyértelműen nem lehet elválasztani, hogy 1,7%-os inflációs adattól megnyugodnának a befektetők, miközben egy 1,9-2%-os adat újabb eladási hullámot okozna a piacokon, azt nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy. Az is nagyon fontos persze, hogy az amerikai jegybank az infláció esetleges gyorsulását mennyire értékeli tartós folyamatnak, vagy éppenséggel átmeneti gyorsulásnak, hiszen az alapvetően befolyásolhatja a monetáris politika jövőbeli pályáját, illetve a vele kapcsolatos befektetői várakozásokat.