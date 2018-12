Idén gyorsabb növekedést, jövőre kisebb inflációt vár az MNB

Az idei növekedési prognózis megemelése mellett az MNB változatlanul hagyta a 2019-2020-as előrejelzést: érdemi lassulás mellett 3,5, majd 3%-os lehet a GDP-növekedés.

Az MNB most először 2021-re is előretekintett: arra az évre is 3%-os bővülést vár. A kisimuló pálya abból a szempontból érdekes, hogy a növekedés szempontjából fontos EU-támogatások lefutása meglehetősen cikcakkos ebben az időszakban. Jövőre még fokozódik is a forrásbőség, 2020-ra viszont jelentősen visszaesik, 2021-re pedig az alacsony bázishoz képest nagyjából stagnálhat.Az inflációs előrejelzését csak 2019-re változtatta meg az MNB, a szeptemberben mondott 3,1%-ról mostanra 2,9%-ra mérsékelte a prognózist. Ez összességében azt sugallhatja, hogy az jegybank inflácós világképe továbbra is optimista.