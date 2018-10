Időzített bomba az inflációban?

Az infláció jövőbeli becslése során az elemzők többsége az inflációs kosár állami árszabályozással érintett részét (így a lakossági energiaárakat is) stabilan nullának állítja be. Az OTP augusztus végi inflációs elemzésében "erősen menedzselt" jellege miatt nem számol ebben a kategóriában nullánál nagyobb nyomással, de az MNB elemzéseiben sincs nyoma, hogy inflációs veszélyt éreznének ebből a szegmensből. Nem találtam olyan írást, ami ezzel a problémával foglalkozott volna.Ez azért furcsa, mert a nemzetközi energiapiacokon durva dolgok történnek: a múlt nyárhoz képest a határidős gáz- és áramárak a forint gyengülését is kalkulálva durván 70-80% (!) százalékkal mentek fel.A magyar rendszerben számos puffer van, ami a lakossági szabályozott és a világpiaci árakat próbálja függetleníteni egymástól, a jelenlegi helyzetben ezért a fő kérdés az, hogy az erős állami árszabályozói akarat hosszú távon is meg tudja-e akadályozni a jelenlegi piaci árak begyűrűzését a magyar lakossági árakba?