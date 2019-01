Időzített bombán ül a nagyhatalom - Versenyt futnak az idővel a túlélésért

A Caixin/Markit feldolgozóipari bmi értéke decemberben a várakozásokat meghaladó mértékben, szintén a zsugorodást jelző kritikus szint, vagyis 50 pont alá süllyedt, amire 2017. május óta nem volt példa.

Hétfőn tette közzé a Kínai Statisztikai Hivatal a decemberi beszerzésimenedzser-indexek előzetes értékét, amelyből kiderült, hogy a tavalyi év utolsó hónapjában 2016 júliusa óta először csökkent az aktivitás a kínai feldolgozóiparban, a bmi mutató ugyanis az 50 pontos kritikus szint alá esett.Ma újabb rossz hír érkezett a világ második legnagyobb gazdaságából, ugyanis nyilvánosságra hozták a Caixin/Markit felmérése alapján készített feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index értékét. A Caixin/Markit és a hétfőn közölt, hivatalos statisztika módszertana közti legnagyobb eltérés az, hogy az előbbi a kis- és középvállalatok, utóbbi az alapvetően állami tulajdonú nagyvállalatok teljesítményét méri.

A vezetők ezekkel az intézkedésekkel valószínűleg időt akarnak nyerni az USA-val folytatott kereskedelmi tárgyalásokra. Amolyan versenyfutás az idővel, hogy elkerüljék a legrosszabbat.

Ez alapján tehát nem csak a nagy állami feldolgozóipari cégek szenvednek egyre jobban, hanem a kisebb vállalkozások is, amelyek feltehetően jobban ki vannak téve a külkereskedelmi folyamatoknak. Beszédes adat, hogy a Caixin bmi- ami alapján a jövőbeli kilátásokra lehet következtetni -, miközben az új exportmegrendelések kilencedik egymást követő hónapja csökkentek. Ez azt mutatja, hogy a külső kereslet visszaesése mellett a belső kereslet is folyamatosan gyengül, ami aggasztó előjel a kínai gazdaság számára.Az elmúlt hónapok egyre rosszabb kínai adatait látva kár lenne tagadni, hogy az Egyesült Államokkal vívott kereskedelmi háború nagyon is fáj az ázsiai nagyhatalomnak. Már az ország vezetői sem tagadják, hiszen az idénre tervezett gazdaságélénkítő lépésekkel gyakorlatilag beismerték ezt a tényt. Az ING becslései szerint idén 4000 milliárd jüan értékű költségvetési lazítást hajthat végre a kommunista vezetés (adócsökkentések és infrastrukturális fejlesztések révén), hogy ezzel nyújtson támaszt a gyengélkedő belső keresletnek, emellett pedig a jegybank újabb lazításokat hajthat végre, egyrészt a kamatok csökkentésén, másrészt a kereskedelmi banki tartalékráta további mérséklésén keresztül, élénkítve ezzel a hitelezési folyamatokat.Felmerül persze a kérdés, hogy nem ellentétes-e ez a lazítás a kínai vezetés hosszú távú céljaival.A válasz igen, a hosszú távú céllal mindez ellentétes, viszont a költségvetési és monetáris lazítás nélkül félő, hogy teljesen megroppanna a világ második legnagyobb gazdasága, ami az egész világgazdaságot megviselné.Azonban még ha sikerül is megállapodni az amerikaiakkal, a Világbank előrejelzése szerint a kínai GDP-növekedés üteme idén 6,2%-ra lassulhat, ami 30 éve a leglassabb ütem lenne.Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy nem csak a kereskedelmi háború miatt lassul a kínai növekedés, hiszen már évekkel ezelőtt kezdetét vette a nagy gazdasági szerkezetváltás, amelynek keretében az exportvezérelt gazdasági növekedési modellről a fogyasztás és K+F vezérelt növekedésre térnek át. Ennek a folyamatnak a levezénylését viszont nagyon megnehezíti a kereskedelmi háború.

Bár a kínai gazdaág megroppanásával a szorosan összekapcsolódó globális ellátási láncok miatt az Egyesült Államok gazdasága is rosszul járna, a kommunista ország látványos, korábbi várakozásokat felülmúló gyengélkedése jó hír Donald Trump számára, hiszen az amerikaiak így előnyösebb alkupozícióból folytathatják idén a kereskedelmi tárgyalásokat. Csak emlékeztetésképp: a tavaly decemberi G20 találkozón született megállapodás értelmében átmenetileg felfüggesztette a két fél további vámok kivetését és a 2019-es év első három hónapjában intenzív tárgyalásokba kezdenek. Ha jól játszák ki az amerikaiak a kártyáikat, kihasználhatják Kína szenvedését egy számukra előnyösebb kereskedelmi alku kiharcolása érdekében.