Így épül az ország legveszélyesebb autóútja

ugyan tábla tiltja az előzést, a sávok között mégis szagatott vonal húzódik.

Az M0 és az északi országhatár között húzódó, nemzetközi kamionforgalmat is bonyolító főút régóta túlterhelt, ezért a kormányzat megkezdte a kibővítését, nagyrészt az Európai Unió által adott milliárdokból.Igaz, egyelőre csak a főváros és Vác közötti 19,6 kilométeres szakaszt teszik 2×2 sávos gyorsforgalmi úttá, burkolt leállósávokkal. Új csomópontok és felüljárók is épülnek, valamint Dunakeszi mellett közel 3 kilométeren át zajcsökkentő falat húznak, állítólag még 4,5 hektárnyi csereerdőt is telepítenek a rengeteg kivágott fa pótlására.Az építkezés miatt a közelmúltban kialakított ideiglenes forgalmi rend a lap szerint veszélyes, mertA Vezess.hu megkérdezte a helyzetről a Magyar Közút Zrt.-t. A cég válaszában kifejti, hogy az M2-es autóút építése, felújítása a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) beruházásban, lebonyolításban valósul meg. Az M2-es autóúton végzett munkálatok során az érvényben lévő Útügyi Műszaki Előírás szerint alakították ki a szakemberek a forgalmi rendet. Az M2-es autóút az M0-s autóúttól a 2104 jelű útig - Gödöllő-Vácrátót lehajtó csomópontig - építési munkaterület, ezért a teljes szakaszon ideiglenes forgalmi rend van érvényben.Az útszakaszon kint lévő KRESZ táblák is ezt jelzik: "Úton folyó munkák", "Sebességkorlátozás", "Előzni tilos", "Útszűkület" - helyenként, "Szembe jövő forgalom" veszélyt jelző, valamint figyelmeztető tábla.Mint írják: Dunakeszi és az M0-s autóút közötti szakaszon még nem a végleges felújítás utáni állapot van, a beton elválasztóelemek és az aszfalt kopóréteg is hiányzik, a sávkiosztás sem a végleges, és a kialakított sávszélességek is szűkítettek, a jelenlegi kiosztás jelentősen eltér a véglegestől.A Dunakeszit követő szakaszon már a végleges visszatartó elemek, burkolat és sávkiosztás is elkészült. Ezek a különbségek indokolják az eltérő kialakítást, forgalmi rendet. ( Infostart