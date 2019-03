Így készül az EU a hard Brexitre

Előfordulnak majd zavarok és súrlódások a szigorodó ellenőrzések miatt. Az utasok és az áruk várakozási ideje megnő majd, de a helyzet kezelhető lesz

A gyakorlatban az a fura helyzet állhat elő, hogy az EU végül talál egy olyan megoldást az írekkel, ami a backstop nélkül is garantálni fogja a fizikai határ mentes helyzetet. EU-tisztviselők erről csak annyit voltak hajlandók elárulni, hogy intenzív egyeztetések zajlanak az ír hatóságokkal.

Az Európai Unió gyakorlatilag készen áll a megállapodás nélküli brit kilépés (a rendezetlen Brexit) következményeinek a kezelésére jogi, logisztikai és kommunikációs szempontból egyaránt - írja a Bruxinfo azok véleménye alapján, akik az elmúlt két évben az uniós térfélen felelősek voltak az előkészületekért a legrosszabb kilépési forgatókönyv eljövetele esetén.Az EU 2017 decemberében kezdte meg az előkészületeket a megállapodás nélküli helyzetre. Az azóta eltelt időben a Bizottság három közleményt tett közzé a rendkívüli intézkedésekről, 19 jogszabályi javaslatot és számos felhatalmazáson alapuló jogi aktust terjesztett elő, és összesen 90 feljegyzést tett közzé, amelyek a különböző szektorok és gazdasági szereplők számára foglalták össze a legfontosabb változásokat és következményeket.Brüsszel minden egyes esetben abból indult ki, hogy a kényszerhelyzet miatt szükségessé váló intézkedések nem teremthetnek a britek számára a tagsággal megegyező jogokat, de még a kitárgyalt (és a brit alsóház által már kétszer elutasított) kilépési megállapodásnál sem. A szóban forgó intézkedéseknek - amelyek többek között a szárazföldi, vasúti és légi közlekedésre, az Erasmus diákokra és a halászati jogokra vonatkoznak - időben korlátozottaknak kell lenniük és azokat az EU egyoldalúan, a brit fél megkérdezése nélkül alkalmazza.Ha bekövetkezik az, aminek valószínűségét egy EU-tisztviselő egyre nagyobbnak mondta hétfőn, akkor a kilépés másnapján (a jelenlegi helyzet szerint ez a dátum április 12. lenne)A szigetország az EU szemszögéből egycsapásra olyan harmadik országgá válna, amellyel az Uniónak nincs szabadkereskedelmi szerződése, ezért a vámtarifákat is beleértve kereskedelmi kapcsolataikat a hatályos WTO-szabályok alapján alakítanák, legalábbis egy új partneri megállapodás kitárgyalásáig.Az EU térfélen fel vannak készülve arra, hogytöbbek között az áruk és a személyek szabad áramlásában. Mindkettőben lassulás várható, mert az EU külső határain fekvő országoknak gondoskodniuk kell majd az uniós állat- és növényegészségügyi és fogyasztóvédelmi előírások betartatásáról.A fokozott ellenőrzések elvégzésére a frontországok az elmúlt hónapokban több mint ezer vámtisztet vettek fel és állítottak hadrendbe: a franciák 700 főt, a belgák 3-400 főt, a hollandok pedig 900 főt. Az állat- és növényegészségügyi ellenőrzésekre Franciaországban, Spanyolországban, Belgiumban, Hollandiában, Dániában és ÍrországbanAz EU-ba látogató brit állampolgárokra pótlólagos ellenőrzések várnak majd a jelenlegi helyzethez képest és az uniós határokon átkelve nem használhatják majd az EU/EGT és Svájc állampolgárai számára fenntartott sávokat. A kontinensre érkező briteket a határon arra kérhetik majd, hogy árulják el, mi célból utaznak Európába, vagy rendelkeznek-e az ellátásukhoz szükséges anyagi forrásokkal tartózkodásuk idejére.Az EU felajánlotta, hogy viszonosság esetén a brit állampolgárok rövid távú (90 nap egy féléven belül) beutazásaihoz nem lesz szükség beutazóvízumra. A briteknek útlevéllel kell majd utazniuk és be- és kilépéskor egyaránt bélyegzőt nyomnak majd a dokumentumra a határon.Az Egyesült Királyság bejelentette, hogy az uniós tagországok állampolgárai maximum 3 hónapos időszakra vízummentesen utazhatnak a szigetországba. Az európaiak átmenetileg - 2020. december 31-ig - személyigazolvánnyal is átkelhetnek majd a Csatornán, utána már csak útlevéllel.- vetítik előre uniós források, mi várható a rendezetlen Brexit másnapjától.A brit kormány közleményben biztosította az Egyesült Királyságban élő EU-állampolgárokat és családtagjaikat arról, hogy a megállapodás nélküli kilépés esetén is maradhatnak az országban. Ha egy olyan EU-polgárról van szó, aki a kilápási dátum előtt érkezett az országba és 2020. december 31. után is maradni szándékozik, új bevándorló státuszért kell majd folyamodnia akkor is, ha a tartózkodási engedélyt a jelenlegi szabályok között szerezte meg.A Brexit után érkező uniós polgároknak a brit bevándorlási szabályokkal összhangban tartózkodási engedélyt kell kérniük a hatóságoktól. Ez alól csak az ír állampolgárok kaphatnak kivételt.Mind a 27 uniós tagállam arra készül, hogy a náluk jogszerűen tartózkodó brit állampolgárok a kilépés után is élvezhessék ezt a státuszt. A Brexitet követően ugyanakkor a britek nem számítanak többé EU, hanem harmadik országbeli állampolgárnak. Ez azt jelenti, hogy még ha állandó tartózkodási engedéllyel is rendelkeznek egy tagállamban, ettől még nem mozoghatnak szabadon az EU területén és nem telepedhetnek le csak úgy egy másik tagállamban.EU-részről azt kommunikálják, hogy a nagyobb cégek is felkészülten várják a katasztrófa-forgatókönyv esetleges bekövetkeztét.Uniós berkekben is elismerik, hogy. Az EU és a brit kormány között letárgyalt pénzügyi megállapodás például semmissé válik, és Brüsszelben abból indulnak ki, hogy még ebben az esetben is valamiféle pénzügyi rendezésre szükség lesz. Brit oldalról már nem ennyire biztosak ebben.A Bizottságnál arra is felhívják a figyelmet, hogy legkésőbb április 18-ig a briteknek "vallaniuk" kell arról, hogy a kizuhanás dacára is hozzájárulnak a 2019-es uniós büdzséhez. Ezt a várakozást arra alapozzák, hogy az Egyesült Királyság is részt vett a 2019-es költségvetés elfogadásában, így jogi kötelezettséget vállalt. Azért április 18-ig, mert a Bizottság akkor kívánja beterjeszteni a 2019-es költségvetés módosítását.Továbbra sem egyértelmű, mi fog történni a rendezetlen Brexit másnapján az ír határon. Ebben az esetben a kitárgyalt és a britek szemében vörös posztónak számító ír biztonsági tartalék (backstop) - aminek értelmében az Egyesült Királyság átmenetileg közös vámterület marad és szabályozói intézkedéseit is az EU-hoz igazítja - semmissé válik. És ettől kezdve, kuszává válik a helyzet, amennyiben a feleknek ellentétes várakozásoknak kellene megfelelniük.Nagy-Britannia egyfelől a Nagypénteki békemegállapodás egyik garantátoraként köteles mindent megtenni a fizikai határ elkerüléséért Írország és Észak-Írország között. Másfelől a WTO előírások a kemény határ felhúzására kötelezik, akárcsak az íreket az EU belső piaci szabályai.Korábban már szóba került, hogy egy előzetes regisztrációs rendszer révén elkerülhetővé válna a kemény határ, bár az állat- és növényegészségügyi szabályok betartásához szükség van fizikai ellenőrzésekre."Megvizsgáljuk, hogyan tudunk pénzügyi segítséget nyújtani az íreknek az átálláshoz" - közölte egy illetékes.Uniós tisztviselők többszöri rákérdezésre is úgy vélték, hogy nincsenek igazán megbízható adatok arról, milyen költségei lennének az EU-ra és tagállamaira nézve a rendezetlen kilépésnek.