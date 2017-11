Ilyen még nem volt: jobban érdekli a világot a bitcoin, mint Trump

A Reuters piaci összefoglalója szerint ez azért érdekes, mert Trump múlt héten is dominálta a híreket világszerte, így tehát a legnépszerűbb kriptopénz iránti érdeklődés tényleg rendkívüli ráadásul fokozódik. Ez jól látszik az alábbi ábrán is, illetve a hírügynökség emlékeztet arra is, hogy a londoni székhelyű Blockchain.info oldal (a világ egyik legnagyobb bitcoin tárca szolgáltatója) csupán e hét kedden 100 ezer (!) új felhasználóval gyarapodott, így náluk immár 19 millió bitcoin tárca létezik.

Érdemes emlékeztetni rá, hogy másnap, azaz tegnap érte el eddigi történelmi csúcsát a bitcoin, amikor a 10 ezer dolláros kerek szint áttörése után nagy lendülettel rögtön 11350 dollár közelébe ugrott.Tegnap estefelé aztán nagy korrekció vette kezdetét, 9300 dollár közelébe, aztán újra volt 10 ezer dollár felett az árfolyam, ma délután pedig újabb nagy "beöntés" volt 9000 dollárig, de onnan mostanra újra 10 ezer dollár közelébe ugrott az árfolyam. Extrém nagy tehát a volatilitás és nem véletlen emiatt az sem, hogy a sokmilliónyi bitcoin-tulajdonos folyamatosan rákeres a kriptopénz kifejezésre, mert a saját befektetése értékére és egyéb, ezzel a területtel kapcsolatos hírekre is kíváncsi. A jelek szerint Trump dominanciája már kezd megkopni, noha most éppen zajlik Washington a nagyra beharangozott adócsökkentési csomag elfogadása.A bitcoin népszerűségének okaival, szerepével, kilátásaival és mögöttes értékével kapcsolatban ma két nagyobb cikket is írtunk:

Forrás: tradingview.com