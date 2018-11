Indul az új budapesti Duna-híd tervezése!

Beszámolt arról is, hogy a testület az alakuló ülésén a többi között a HÉV-fejlesztésekkel kapcsolatban hozott döntéseket. A tanács áldását adta a Galvani-híd tervezésére.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: a miniszterelnök elnökletével és a főpolgármester társelnökségével egy-két havonta összeülő tízfős, a kormány és a főváros által delegált tagokból álló testület minden esetben konszenzussal hozza majd meg döntéseit a legfontosabb kérdésekről.A kormányt a miniszterelnök és a Miniszterelnökséget vezető miniszter mellett a testületben Palkovics László innovációs és fejlesztési miniszter, Bártfai-Mager Andrea, nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, valamint Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár képviseli, így minden, a kabinetet érintő kérdésben az illetékes kormánytag jelen lesz - hangsúlyozta.A testület minden fővárosi fejlesztést megvitat, azokat is, amelyek kizárólag kormányzati forrásból valósulnak meg - ismertette.Gulyás Gergely Budapest és a kormány közös érdekének nevezte a főváros további fejlődését, mint mondta, ezt szolgálja a miniszterelnök és a főpolgármester által szombaton aláírt megállapodás. Emlékeztetett: az a többi között Tarlós István feltételeit tartalmazza az újbóli indulásához a főpolgármesteri posztért.Ezek többet kívánnak a kormányzat részéről, részben a fővárosi önkormányzat nagyobb bevonását a fejlesztésekbe, és bizonyos feltételeket konkrét fejlesztésekhez, például a 3-as metróéhoz.Így a megállapodás része az is, hogy ha a kormány budapesti ügyeket tárgyal, akkor az ülésen a főpolgármester is jelen van. Ugyancsak része, hogy az állam kötelezettséget vállal bizonyos források biztosítására, a többi között a 3-as metró fejlesztésére 80 milliárd forintot nyújt.