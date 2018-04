Iparszövetség: folytatni kell a bérfelzárkóztatást!

A munkaadói szervezet vezetője az ország érdekének nevezte, hogy a magyar vállalkozások versenyképessége ne csak belföldön javuljon, de a kkv-k nemzetközi piacon is eredményesen jelenjenek meg.A testület pozitívnak értékeli az elmúlt évek gazdasági bővülését, a szektor versenyhelyzetének javulását, a bérek érzékelhető növekedését, a bérterhek enyhe csökkentését, de várják a vállalkozói közterhek további mérséklését, az adminisztrációs terhek érzékelhető csökkentését is - sorolta.Felidézte, hogy a Magyar Iparszövetség támogatta korábban is a magyar munkavállalók bérének felzárkóztatását, és abban bíznak, hogy 2018-ban a gazdálkodási, költségvetési helyzet lehetőséget ad a munkáltatói terhek további csökkentésére, ami hozzájárul a bérek, jövedelmek újabb emeléséhez.Szerinte a magyar keresetek emelkedése, a versenyképesség javítása, az üzleti környezet kedvező alakulása arra késztetheti a fiatalokat, hogy Magyarországon boldoguljanak.