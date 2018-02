Ismét terjed a rémhír a magyar minimálbérről

Magyarországon az ötödik legalacsonyabb a minimálbér az Európai Unióban - derült ki az Eurostat adataiból. Az EU-ban 22 országban alkalmaznak minimálbért.Magyarországon 445 euró a bruttó minimálbér 2018-ban, amivel abba a legalacsonyabb minimálbért alkalmazó országcsoportba tartozik. Ezzel megelőzzük Lettországot (430 euró) és Horvátország (462) között helyezkedik el.Bulgáriában (261), Litvániában (400) és Romániában (408) van a legalacsonyabb bruttó minimálbér. Az EU-s rangsort az alábbi ábra tartalmazza:

Klikk a képre!

Forrás: Eurostat

A bruttó bérek vásárlóerő-paritáson való összehasonlításnak a világon semmi értelme nincs a munkavállaló szempontjából, hiszen az adóterhek országonként eltérnek (és évről évre változhatnak is), és csak a nettót (az adózott jövedelmet) lehet elkölteni a boltban.

A nettó minimálbér Romániában a bruttónál sokkal kisebb mértékben nőtt 2018-ban. A bruttó emelés ugyanis csak azért óriási, mert az idei évtől a bérre rakódó munkáltatói járulékok (csaknem teljesen) megszűntek, és ezt a közterhet a munkavállalói járulékok vették át. Vagyis az emelés egy része egyszerűen a bruttó minimálbér adótartalmának emelkedését jelenti.

Az Eurostat jelentése alapján 7,5-szörös a különbség a legkisebb és a legnagyobb (Luxemburg: 1999 euró) minimálbért alkalmazó országok között.A friss jelentés kiadása után ismét elkezdett terjedni a rémhír (ahogy már pár hete is), hogy Románia minimálbére vásárlóerő-paritáson megelőzi Magyarországot, ez azonban nem igaz, hiszen a bruttó minimálbért értelmetlen vásárlőerő-paritáson mérni.A Portfolio alábbi elemzéséből kiderült, hogy habár a román minimálbér sokat nőtt az elmúlt években, idén a bruttó nőtt óriásit, és nem a nettó:Röviden a következőkről van szó:A helyzet ez alapján az, hogy a nettó minimálbér tekintetében Magyarország továbbra is érdemben megelőzi Romániát, a vásárlóerő-egységen számított bérben is nagyobb a hazai, igaz, az előny folyamatosan olvad.