Itt a beismerés, nagy bajba került Németország - 2013 óta az idei lehet a legrosszabb éve

A hírügynökség értesülései igaznak bizonyultak, ma ugyanis közölte a német kormány, hogy 2019-ben mindössze 0,5%-kal bővülhet a német GDP. Tavaly még 1,8%-os növekedést várt idénre a kormány, ezt januárban 1%-ra rontotta, most pedig megfelezte.

Múlt héten szivárogtatta ki a Reuters azt az információt, hogy a német kormány 0,5%-os GDP-növekedési prognózissal állhat elő tavaszi előrejelzésében, ami újabb markáns lefelé módosítást jelentene a korábbi várakozáshoz képest.Ha mindez megvalósul, akkor az idei lesz a legrosszabb éve a német gazdaságnak 2013 óta.

Peter Altmaier pénzügyminiszter a várakozások ismertetésekor hangsúlyozta, hogy a lassuló világgazdaság, a kereskedelmi háborús feszültségek, illetve a Brexittel kapcsolatos bizonytalanság jelentős mértékben rontották a német gazdaság teljesítményét és rövid távú kilátásait. Belső tényezők közül az autógyártók új környezetvédelmi előírásoknak való megfelelését, illetve az ezzel járó gyártásvisszaesést, valamint a Rajna alacsony vízállásának feldolgozóiparra gyakorolt negatív hatásait emelte ki.A német ipar szenvedése az elmúlt egy évben a feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexek mélyrepülésében is megmutatkozott

Jó hír azonban, hogy a belső kereslet továbbra is nagyon erős, ezért a német kormány arra számít, hogy a kedvezőtlen (átmeneti) hatások enyhülésével párhuzamosan jövőre 1,5%-ra gyorsulhat a GDP-bővülés dinamikája.A ma reggel érkezett, várakozásokat felülmúló kínai GDP-adat a németek számára is jó hír lehet, ugyanis a kínai gazdaság gyengélkedése a kereskedelmi kapcsolatokon keresztül a német gazdaság teljesítményét is lefelé húzta. Amennyiben a kínai vezetés által meghozott gazdaságélénkítő intézkedések pozitív hatásai kitartanak, akkor Németország is gyorsabban kimászhat a gödörből.