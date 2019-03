Itt a bejelentés: kész lemondani Theresa May!

Kész vagyok hamarabb távozni, mint terveztem, hogy megtegyem, ami a helyes az országunknak és a pártunknak

Ezt részben az a félelem is katalizálhatja, hogy enélkül reális az esély arra, hogy még hosszú időre az EU-ban ragad az Egyesült Királyság, azaz az április 12-re halasztott kilépési dátumon is jelentősen halasztana még az EU.

- hangsúlyozta May a Politico információi szerint és ezzel igyekezett azokat a bizalmatlan képviselőket leszerelni, akik szerint May "csak" bezsebelné a kilépési megállapodást és továbbra is miniszterelnök maradna ezzel a felhatalmazással.A lap információi szerint May egy ma délutáni parlamenti egyeztetés során azt mondta konzervatív párti képviselő társainak, hogy(időhatározót nem mondott), mert tisztában van azzal, hogyA lap szerint May azt is érzékeltette: szándékainál hamarabb távozna a kormányfői tisztségből.Amint ma megírtuk: brit lapjelentés szerint May tanácsadói már tervezték azt, hogy a kormányfő mikor jelentse be a távozását, azaz mi legyen a menetrend (elvileg csak a sikeres szavazás után jelentette volna be). Azt pedig már a múlt héten megírtuk , hogy ezen a héten felajánlhatja lemondását azért cserébe, hogy elfogadják a képviselok végre az általa még tavaly összehozott kilépési megállapodást az EU-val.Jacob Rees-Mogg, a Konzervatív Párt erősen Brexit-párti táborának egyik befolyásos vezetője ma egy interjúban azt mondta:, ha az Északír Unionisták is támogatják azt. Ma délutáni állapot szerint azonban a DUP még "nem állt át" a támogatói oldalra. May bejelentése ezt katalizálhatja talán.Ma kora délután May arra tett utalást, hogymert eddig minimális esély mutatkozott rá, hogy a korábban 230, majd 149 fős többséggel elutasított kilépési megállapodás mögött összejönne a többség. May lemondási felajánlása azonban azt segítheti elő, hogy a keményvonalas Brexit-párti tábor is beáll végre mögé, és így a DUP segítségével, esetleg néhány munkáspárti képviselő átszavazásával végre összejöjjön a többség a kilépési megállapodás mögött.Donald Tusk, az EU Tanács elnöke ma erre tett célzást, hogy ezt is vegyék figyelembe a brit képviselők, amikor az EU szempontjából végsőnek mondott ajánlatra nemet készülnek mondani.Ma este egyébként sorra kerül a fentiektől részben függetlenül a parlamentben az indikatív Brexit-megállapodásokról a szavazás, de ha May holnap-holnapután tényleg a parlament elé viszi harmadszorra is a kilépési megállapodását, akkor azt jó eséllyel azért teszi, mert bízik benne, hogy összejön mögötte a többség. Ekkor pedig ez az egész indikatív szavazási hangulati tesztelési folyamat értelmét veszíti.