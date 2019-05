Itt a bejelentés: lemond Theresa May

May pozíciója azután vált tarthatatlanná pártjában, hogy kedden sokak meglepetésére belengette a második Brexit népszavazásról való parlamenti szavazás lehetőségét. Ezzel az volt a célja, hogy az ellenzék soraiból minél több képviselőt tudjon megnyerni ahhoz, hogy átmenjen a parlamentben maga a kilépési megállapodás. A terve azonban visszafelé sült el, mert az ellenzékből csak néhány képviselő jelezte, hogy ezzel a megoldással már hajlandó lenne megszavazni negyedik nekifutásra a kilépési megállapodást, de közben saját pártjából több tucatnyi képviselő hátrált ki mögüle. Így gyakorlatilag esélytelenné vált, hogy negyedik nekifutásra átmenjen a megállapodás, a biztos bukás miatt pedig most kérdéses, hogy mikor és milyen tartalommal viszi (majd az új kormányfő) a parlament elé a kilépési tervet.A második népszavazás belengetése felbőszítette a párt befolyásos 1922-es bizottságának több tagját is, akik a párt belső szabályzatának kialakításáért is felelősek. A szerda esti ülésen ismét tárgyaltak arról, hogy december előtt is lehessen May ellen újabb bizalmatlansági indítványt benyújtani a pártszabály megváltoztatásával és valószínűleg meg is lett a többség a szabályok megváltoztatása mellett. Ezen fejlemények hatására kezdeményezett a bizottság befolyásos elnöke, Graham Bary péntek délelőttre személyes találkozót May-jel, ahol tájékoztatta őt a helyzetről és ezután állt May a kamerák elé, ahol bejelentette a pártja nagy része által régóta várt távozási menetrendjét.