Itt a bizonyíték: hatalmas kamu lehet Kína száguldása

2008 és 2016 között évente átlagosan 2 százalékponttal lehetett alacsonyabb a kínai GDP-növekedés, mint eddig gondoltuk, így ma a 13 400 milliárd dolláros nemzeti összterméknél 18 százalékkal lehet alacsonyabb a valód adat. Valójában a kínai gazdaság mérete 11 500 milliárd dollár lehet, ami majdnem a fele a 20 ezer milliárdos amerikai GDP-nek.

A napokban jelent meg a Brookings Intézet tanulmánya a kínai gazdaságról, melyet a South China Morning Post is szemlézett, illetve kiegészített saját számításaival. A lap a tanulmányt alapul véve úgy becsüli, hogyA csütörtökön megjelent tanulmány szerint évekig rosszul számolták a kínai GDP-t, ugyanakkor ez nem csak az adatok minőségével kapcsolatban vet fel kételyeket, hanem azt is megkérdőjelezi, hogy a kínai kormány mindent megtesz-e azért, hogy valós képet kapjunk az ország gazdaságáról. Korábban többen felvetették, hogy az évi 6-10 százalékos GDP-növekedés nem valós az országban, sokkal inkább 4-5 százalék lehet a reális, azonban most a Brookings Intézet erre bizonyítékokkal is szolgált.

A gyanú szerint a régiós statisztikai hivatalok felülbecsülték az ipari termelés és a beruházások adatait. A hiba az adatgyűjtésből fakad, a beruházásokat például a kormányzat bevallása alapján számították ahelyett, hogy az érintett cégek beszámolóit is figyelembe vették volna.

A Brookings legfontosabb megállapítása, hogy a GDP részadatai kívül esnek a statisztikai hivatal (NBS) hatáskörén, ők csak a beérkezett adatokkal tudnak dolgozni. A másik probléma, hogy a hivatalon erős a politikai nyomás, hogy minél jobb növekedési számokkal álljon elő.

A tanulmány szerzői azt nem jelentik ki, hogy Kína szándékosan manipulálta az adatokat, szerintük a statisztikai hivatal egyszerűen csak nem tett meg mindent azért, hogy az egyes kantonokból valós adatokat gyűjtsön össze. Azt gondolják, hogy a hiba 2008 után súlyosbodott, de a kínai központi statisztikai hivatal nem korrigálta ezzel összhangban a beérkező adatokat.A tanulmány szerzői elsősorban azzal a módszerrel dolgoztak, hogy a hivatalos GDP-adatokat összehasonlították az áfabevételekből számított termeléssel. A helyi vezetésnek kisebb a lehetősége az áfabevételeket manipulálni, mivel azoknak csak kis része marad náluk. Így ha ezeket a bevételeket is túlbecsülnék, akkor az hiányként jelenne meg náluk. Emellett más "soft" adatokkal is próbálták kiegészíteni a számítást, mint az áramfogyasztás, a vasúti forgalom, a központi adóbevételek vagy a külkereskedelem.A tanulmány időzítése kifejezetten kellemetlen a kínai vezetés számára, hiszen a tavalyi 6,6 százalékos növekedés 1990 óta a leglassabb volt a hivatalos adatok szerint, emellett nemrég jelentették be, hogy az idei célt 6-6,5 százalékra csökkentik, amivel párhuzamosan komoly adócsökkentést is végrehajtanak.