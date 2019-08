Itt a figyelmeztetés: 2008-hoz hasonló összeomlástól retteg az elemző

Tegnap 767 pontos mínuszban zárt a Dow Jones, ami az idei év legnagyobb leértékelődése volt, ma viszont Kína stabilizálta a devizáját, így a piacok is némileg megnyugodtak. Jelenleg a Dow Jones 0,2%-os pluszban van."Hiba lenne azt gondolni, hogy egy Lehman-szerű összeomlásra csekély esély van. Az amerikai részvénypiac általános helyzete hasonlónak tűnik, mint amit a 2008-as Lehman Brothers összeomlás előtt láttunk, ami a globális gazdasági válság előidézője volt" - kommentálta Maszanari Takada, a Nomura makró és quant statégája.A japán pénzintézet szerint augusztusban vagy szeptemberben már eljöhet a piaci összeomlás, azt tanácsolják, hogy az átmeneti felpattanásokat addig is érdemes arra kihasználni, hogy megszabaduljunk kitettségünktől."A második hullám sokkal erősebben csap majd le, mint az első, mint egy utórengés, ami túlszárnyalja az eredeti földrengés erejét" - kommentálták az elemzők.A Nomura véleményét elsősorban arra alapozza, hogy a részvények iránti kereslet csökken, a fundamentumok pedig romlanak, számos nagy hedge fund kezdett el kiszállni az amerikai részvényekből. Emellett több opciós kereskedő a volatilitás növekedésére fogadott és a VIX is nagyot emelkedett. Nem tett jót a piacnak, hogy a Fed kamatot vágott, Trump elnök pedig váratlanul újabb büntetővámok kihelyezését jelentette be Kínára.