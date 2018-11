Itt a figyelmeztetés: Magyarországnak azonnal lépnie kell

Az OECD szerint szigorúbb gazdaságpolitikára lenne szükség, mivel a jelenlegi feltételek mellett a gazdaság túlfűtöttsége fenyeget.

Az OECD kiemeli, hogy az előrejelzésben lefelé mutató kockázatok vannak:

A vártnál erőteljesebb béremelés miatt elrugaszkodhatnak az inflációs várakozások, ami a monetáris politika hirtelen szigorítását tenné szükségessé, ez pedig a növekedési kilátásokat rontaná. Ezt részben kiegyensúlyozza az, ha a közmunka leépítése miatt alacsonyabb lehet a bérnyomás.

Magyarország továbbra is sérülékeny az esetleges feltörekvő piaci megingásokkal szemben, ami rontja a pénzügyi stabilitást.

Az esetleges rendezetlen Brexit az exporton és az üzleti bizalmon keresztül lehetne hatással a magyar gazdaságra.

A korábbi 4,4%-ról 4,6%-ra módosította idei magyar növekedési prognózisát a Gazdasági Együttműködésért és Fejlődésért Felelős Szervezet (OECD) szerdán megjelent kiadványában. Jövőre a nemzetközi szervezet közgazdászai szerint 3,9%-ra, majd 2020-ban 3,3%-ra lassul majd a magyar gazdaság növekedése. Idén és jövőre is elsősorban a háztartások fogyasztása húzza majd a növekedést, az OECD szerint ezt a reálbérek emelkedése és a rekord magas foglalkoztatottság fűtik. Emellett az építőipar és az uniós források felhasználása biztosíthatják a növekedés fennmaradását. A szervezet szerint a munkanélküliség tud még tovább csökkenni, a jelenlegi 3,6%-ról 2019-ben 3,2%-ra eshet.A jelentésben kiemelik, hogy a fiskális és a monetáris politika is támogató jelenleg, az idén adócsökkentéseket és kiadásnöveléseket jelentett be a kormány, illetve további lépéseket tervez 2019-re is. Ezzel párhuzamosan a 3% feletti infláció mellett is alacsonyan tartja a kamatot az MNB.A szakemberek szerint a jegybank monetáris politikája akár már 2019 első negyedévében szigorodhat, hogy az MNB kordában tartsa az inflációs várakozásokat. Közben a költségvetés oldaláról további támogató lépésekre számítanak, amelyik miatt a költségvetési hiány az erőteljes növekedés ellenére az idei 2,4% után jövőre is a GDP 2%-a lehet.A jelenlegi trend feletti növekedési ütem jó lehetőséget kínálhat, hogy a kormány kezelje a középtávú költségvetési kockázatokat, mint például a társadalom elöregedésével kapcsolatos kiadásnövekedést. A növekedésnek köszönhetően több piaci munkahely születhet, ami segíthetne visszavágni a közmunka jelentőségét. Emellett szükség lenne a kkv-k erősítésére az üzleti környezet és a humán tőke javításán keresztül.