Itt a friss adat: töretlen az építőipar száguldása

A márciusi kiugró éves növekedési adat magyarázata elsősorban az, hogy tavaly ugyanilyenkor egy érthetetlen lyuk volt az ágazat teljesítményében, így a bázis nagyon alacsonyan volt. Az előző hónaphoz képest valójában 2,5%-os visszaesés történt, de ez sem változtat azon a képen, hogy az ágazat tényleg elképesztő ütemben bővül.

Az első három hónap átlagos növekedése 48%-os (!) volt.

Vicceskedve azt is mondhatnánk, hogy Magyarországon mindent építenek, amit lehet. Az üzleti beruházásokat az általánosan erős konjunktúra húzza (iroda, gyár, logisztika területén), a háztartások a lakásépítések iránt támasztanak keresletet, a főleg uniós forrásokból finanszírozott állami beruházások pedig továbbra is út- és vasútépítéseket, valamint az energetikai beruházásokat generálnak.A rendelési adatok alapján elmondhatjuk, hogy ugyan a szerződésállomány növekedése megállt, de az új kötések magas szinten tartják a keresletet, így egy ideig még biztosan lesz muníció az ágazatban, még ha a növekedés várhatóan lassulni is fog.