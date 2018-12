Itt a háborúskodás eredménye: Svájcba menekítik pénzüket az olaszok

Nem érzem magam biztonságban, hogy az összes megtakarításomat Olaszországban tartom. Szükségem van egy kiútra, ha rosszabbra fordul a helyzet.

Már hetek óta tart a politikai harc az olasz kormány és az Európai Bizottság között az olasz költségvetés miatt. Bár az ország vezetői többször is leszögezték, hogy kompromisszumra törekszenek, ráadásul szóba sem kerülhet a konfliktus miatt az euróövezetből való kilépés, az olasz embereket egyre jobban aggasztja a kialakult helyzet. (Az olasz eurókilépés mellett az is aggasztja őket, hogy az elszabaduló költségvetési hiány miatt a jövőben a kormány esetleg megadóztatja majd bankbetétjeiket.Holger Schmitz, egy svájci vagyonkezelő cég vezetője a Reutersnek elmondta, hogy nyár eleje óta az olasz svájci határon fekvő Lago Maggiore partjának svájci oldalán érezhetően felpezsdült az üzleti élet. Egyre több vagyonos olasz keresi meg ugyanis cégét, hogy Olaszországban lévő megtakarításait áthozza az alpesi országba.Más bankárok is elismerték a hírügynökségnek, hogy az utóbbi hónapokban látványosan élénkült olasz részről a kereslet a megtakarítási termékeik iránt. Ez különösen Svájc déli kantonjaiban jellemző.- fogalmazott egy neve elhallgatását kérő olasz vállalkozó, aki az elmúlt hónapokban több százezer eurót vont ki cégéből, majd vitte át ezt az összeget Svájcba.